Xbox è la più venduta a marzo 2022 e nel primo trimestre negli USA: segna anche un nuovo record

Tramite i dati di NPD, abbiamo modo di vedere i risultati finanziari del settore videoludico per il primo trimestre 2022 e in particolar modo anche per marzo 2022. Xbox, la console di Microsoft, è risultata essere la più venduta in entrambi i periodi negli USA.

Precisamente, Xbox Series X|S è stata la console più venduta sia a marzo 2022 che nell'intero trimestre in termini di dollari guadagnati (ovvero il valore principale di queste classifiche di vendita). Se invece calcolassimo in base al numero di unità vendute, a ottenere il primo posto sarebbe Switch.

Mat Piscatella spiega anche che le vendute in termini di unità e di dollari a marzo 2022 di Xbox hanno raggiunto un nuovo record per il mese. I precedenti migliori mesi di Xbox furono marzo 2011 (unità) e marzo 2014 (dollari).

Pur vero che le vendite di Xbox sono positive, nel complesso il mercato hardware videoludico USA ha subito un -24% rispetto a marzo 2021. Parlando invece dell'intero trimestre, il calo è stato del 15% rispetto al 2021. Il più probabile fattore che ha influenzato questo calo sono i continuati problemi di approvvigionamento di console.

Guardando all'intero settore videoludico USA (e non solo a quello hardware console), il calo è stato dell'8% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Parlando sempre dei risultati di Xbox, abbiamo scoperto che Xbox Series X|S vende più di Xbox 360: Greenberg di Microsoft ha ringraziato, ma è scoppiata subito la polemica sui numeri.