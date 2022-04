One Piece Odyssey: trama e tante nuove immagini mostrano mostri e l'ambientazione del gioco

La ciurma di One Piece Odyssey

Bandai Namco ha svelato nuovi dettagli riguardo alla trama di One Piece Odyssey, il gioco di ruolo sviluppato da ILCA in arrivo su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Inoltre, ha condiviso una serie di immagini, che potete vedere qui sopra e poco sotto.

Ecco la descrizione della trama di One Piece Odyssey proposta da Bandai Namco. "Nel bel mezzo del loro ultimo viaggio oceanico, i Pirati di Cappello di Paglia hanno visto la loro nave inghiottita da una potente tempesta. Naufragati, i membri dell'equipaggio approdano su un'isola misteriosa, benedetta da doni naturali e protetta da un anello di tempeste tutt'intorno. Separati dai loro amici, e con la Thousand Sunny che affonda nelle profondità... Luffy e gli altri devono imbarcarsi in una nuova avventura per fuggire da quest'isola in balia delle tempeste! Ma in agguato ci sono le spietate forze della natura, terribili nemici e...!"

Questa descrizione proviene dal sito giapponese di Bandai Namco ed è stata tradotta in inglese da Gematsu. A nostra volta, abbiamo poi tradotto in italiano.

Qui sotto, potete vedere l'intera galleria di immagini di One Piece Odyssey da poco condivise. Mostrano alcuni mostri, l'ambientazione, dei dungeon e un misterioso nuovo nemico infuocato.

Ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile nel corso del 2022. Potete (ri)vedere il trailer di annuncio a questo indirizzo.