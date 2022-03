One Piece Odyssey: trailer del nuovo gioco di ruolo per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S

Oggi, durante una diretta dedicata alla saga di One Piece e precisamente al suo 25° anniversario, è stato mostrato un trailer dedicato a One Piece Odyssey, un nuovo gioco in arrivo nel 2022 su PC, Xbox Series X|S, PS4 e PS5 (quindi non ci sarà una versione Xbox One).

Il trailer ci spiega che si tratta di un nuovo gioco di ruolo basato su One Piece all'interno del quale potremo seguire una nuova avventura in un mondo aperto nei panni di Rufy, ma anche di Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Ovviamente, One Piece Odyssey sarà colmo di combattimenti spettacolari, basati sui vari poteri dei personaggi del manga.

Il trailer purtroppo non mostra una vera sequenza di gameplay completa, ma possiamo vedere qualche scena filmata. Viene poi spiegato che Oda - creatore della saga - ha curato i personaggi e mostri originali che appariranno all'interno del gioco. Ci saranno dungeon da esplorare usando anche le capacità di gomma di Rufy, vediamo anche che potremo aprire scrigni, probabilmente per ottenere nuovi equipaggiamenti da usare durante il gioco.

La descrizione ufficiale di One Piece Odyssey recita: "La Thousand Sunny è distrutta... La ciurma è dispersa... Rufy ha perso il suo cappello di paglia... Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta. Il gruppo si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un'area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da queste premesse, ha inizio un'avventura tra la natura selvaggia, in cui affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell'isola. Collabora con Rufy e la sua ciurma per poter riprendere il mare!"

Ecco anche una serie di immagini tratte da One Piece Odyssey.

Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Vi ha convinto, oppure speravate in qualcosa di diverso da Bandai Namco?