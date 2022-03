One Piece Odyssey, una video intervista al producer svela nuovi dettagli sul gioco

Con l'annuncio di One Piece Odyssey arriva anche il primo video diario contenente un'intervista al producer di Bandai Namco, Katsuaki Tsuzuki, responsabile del nuovo gioco sulla celebre serie, dalla quale emergono diversi altri dettagli.

Abbiamo visto il primo trailer del nuovo gioco di ruolo per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S annunciato proprio in queste ore da Bandai Namco, mentre da questa interessante intervista derivano ulteriori informazioni su questo titolo, che si presenta come un vero e proprio action RPG basato sulla serie di Eiichiro Oda.

Sembra che il gioco sia in sviluppo da parecchio tempo, trattandosi di un titolo di grosso calibro, che gli sviluppatori definiscono un JRPG, incentrato su una storia originale. L'idea di base era cercare di offrire un gioco in grado di riprodurre il senso di avventura tipico della serie di manga/anime ma in forma videoludica.

Lo stesso Eiichiro Oda, autore della serie originale, è stato coinvolto direttamente nello sviluppo per la creazione di alcuni elementi originali: oltre ai personaggi, l'autore è stato character designer anche per diversi nemici e ha aiutato la progettazione di alcuni nuovi scenari presenti nel gioco.

Oltre ad avere una storia principale costruita apposta per il gioco, ma ovviamente riferita ad eventi e personaggi presenti nella serie di manga e anime, One Piece Odyssey contiene anche caratteristiche peculiari come dungeon e missioni, che a quanto pare verranno svelati più nel dettaglio con i prossimi materiali.