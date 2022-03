Horizon Zero Dawn: fan annichilisce un potente nemico in 12 secondi, è record mondiale?

In questo periodo tutti parlano di Horizon Forbidden West, il più recente gioco di Guerrilla Games. Alcuni fan, però, sono ancora dediti al primo capitolo, Horizon Zero Dawn, e un giocatore ha da poco completato una piccola impresa: ha annichilito un potente nemico in dodici secondi. Potete vedere il video condiviso tramite Reddit qui sotto.

Come potete vedere, il nemico in questione è un Divoratuono versione demoniaca, ovvero la più potente del primo capitolo. Inoltre, Horizon Zero Dawn era in modalità Ultra Hard. Ovviamente quella utilizzata è un'Aloy potenziata, ma il velocissimo scontro è soprattutto frutto di un attento uso delle risorse e di una serie di colpi molto precisi. Aiuta però il fatto che il nemico sia congelato nella parte finale dello sconto, il che aumenta il danno di 2.5 volte.

La battaglia dura in pratica circa dodici secondi e in totale vengono sparate solo quattro frecce: le prime due servono per distruggere le parti esterne della corazza ed esporre il nucleo del Divoratuono, mentre le ultime due servono per infliggere danno diretto e eliminare l'avversario (queste sono frecce triple, quindi infliggono più danno, ma possiamo contarle come un solo colpo). Il giocatore afferma anche che potrebbe essere un record mondiale.

Diteci, cosa ne pensate di questa battaglia? Vi sembra facile, oppure di solito dovete faticare per sconfiggere un nemico di questo tipo?

Vi segnaliamo infine un video confronto che mostra le differenze tra Horizon Forbidden West e Zero Dawn.