Horizon Forbidden West VS Zero Dawn, un video confronto mostra le differenze

Quali sono le differenze grafiche fra Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn? Ce lo rivela l'ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette i due giochi uno di fianco all'altro al fine di individuare tutte le modifiche apportate al comparto tecnico.

Definito una Masterclass della grafica di PS5 da Digital Foundry, Horizon Forbidden West parte dalle solide basi del primo capitolo ma migliora e arricchisce l'impianto sotto ogni punto di vista, dai modelli poligonali all'effettistica, dalle animazioni al frame rate.

È Aloy a presentare probabilmente le differenze più evidenti, tanto da aver scatenato delle polemiche per via della peluria sul volto: come si può vedere, la pelle del suo viso è stata resa in maniera molto più realistica e dettagliata, fra lentiggini e arrossamenti.

L'ambientazione presenta una quantità di oggetti superiore, ma soprattutto un'effettistica in grado di far risaltare ogni singolo elemento e restituire l'idea di un mondo più vivo e pulsante. Rientrano in questo discorso anche le architetture, molto più interessanti.

Per tutti gli altri dettagli, naturalmente, correte a leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West.