Horizon Forbidden West: video analisi di Digital Foundry, è una "Masterclass della grafica di PS5"

Digital Foundry ha pubblicato la propria video analisi di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di Guerrilla Games per PS4 e PS5. Ecco i dettagli su quanto detto dalla testata.

Prima di tutto Digital Foundry parla della risoluzione e spiega che Horizon Forbidden West propone su PS4 e PS4 Pro una qualità grafica molto simile, con 1080p dinamici sulla console base che diventano 1800p dinamici checkerboard sulla console più potente. Entrambi vanno a 30 FPS. L'unica differenza è la risoluzione.

Su PS5, invece, Horizon Forbidden West propone i 4K e 30 FPS, oppure 1800p checkerboard a 60 FPS. In questo caso, quindi, si deve scegliere a cosa dare priorità tra risoluzione e frame rate.

In termini di prestazioni, Digital Foundry afferma che su PS4/Pro i 30 FPS sono granitici, migliori di quelli del primo capitolo. Lo stesso si può dire su PS5, sia a 30 che 60, con solo qualche piccolo problema durante i cambi di inquadratura durante i filmati.

Viene poi spiegato che la versione PS4, comprensibilmente, è quella che diminuisce di più la quantità di poligoni. La versione PS5 è "notevolmente densa" e la compressione dei video YouTube non riesce a rendere giustizia alla quantità di dettagli del gioco. Inoltre, su PS5 la distanza di caricamento degli oggetti è nettamente superiore. Su PS4 è invece possibile notare il pop-in degli oggetti all'orizzonte.

In breve, su PS4 ci sono molti compromessi per assicurarsi di non abbassare troppo al risoluzione e di non perdere frame. Le prestazioni sono quindi ottime, ma è chiaro che la versione PS5 è nettamente superiore sotto ogni punto di vista, dalla qualità delle texture, riflessi, effetti volumetrici e particellari e via dicendo. Si può considerare il livello di dettaglio di PS4 base, secondo Digital Foundry, come un "basso" su PC. Detto ciò, rispetto a Zero Dawn, Horizon Forbidden West è ottimo anche su PS4.

Digital Foundry elogia poi la qualità del gioco, in termini di varietà dei biomi, la qualità dei dettagli nell'interazione con la vegetazione (nel primo gioco ci si passava attraverso e basta, ora reagisce al nostro movimento). Anche vento e clima sono stati migliorati. Anche l'acqua e l'illuminazione di Horizon Forbidden West sono stati potenziati.

Viene poi elogiato il nuovo sistema dei volti dei personaggi, tutti molto più espressivi. Si parla anche dei tempi di ricaricamento. In un esempio specifico, su PS4 Pro servono 52 secondi per il caricamento, mentre su PS5 solo 8 secondi.

Infine, parlando precisamente della versione PS5 di Horizon Forbidden West, Digital Foundry suggerisce di giocare a 30 FPS, per godersi tutti i dettagli grafici grazie alla risoluzione maggiore.

Infine, vi lasciamo alla nostra recensione di Horizon Forbidden West.