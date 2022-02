Dragon Age Trilogy Remaster non è nei piani di EA, secondo Jeff Grubb

Jeff Grubb ha detto la propria su una possibile Dragon Age Trilogy Remaster, ovvero una raccolta dei capitoli della saga in stile Mass Effect Legendary Edition. Secondo il giornalista, nulla di tutto questo è nei piani di Electronic Arts.

All'interno del proprio podcast GrubbSnax, il giornalista di Giantbomb ha affermato che Dragon Age, Dragon Age II e Dragon Age Inquisition non saranno modernizzati per le console e i computer più recenti. Uno dei motivi, secondo quanto indicato, è che i giochi non sono connessi a livello narrativo tanto quanto Mass Effect.

Come i fan sanno, i vari capitoli di Dragon Age sono ambientati nello stesso mondo e vari personaggi rifanno la propria comparsa tra un capitolo e il successivo, ma raccontano comunque storie separate e il/la protagonista cambia ogni volta, a differenza di Mass Effect dove siamo sempre Shepard (con l'esclusione di Andromeda, che però non fa parte della Legendary Edition).

Dragon Age Inquisition

Aggiungiamo che i vari capitoli di Dragon Age sono molto diversi tra loro e sono giochi molto più ampi rispetto a Mass Effect: rielaborarli per le console moderne richiederebbe uno sforzo superiore rispetto a Mass Effect.

Come sempre, ricordiamo che quelle di Grubb non sono informazioni ufficiali, ma solo rumor e leak. Il giornalista ha però svelato anche positive informazioni su Dragon Age 4, che faranno felici i fan.