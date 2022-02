Horizon Forbidden West, su PS5 caricamenti così veloci che li hanno rallentati

I caricamenti di Horizon Forbidden West su PS5 sono così veloci che gli sviluppatori hanno dovuto rallentarli per consentire ai giocatori di leggere i suggerimenti che compaiono sullo schermo in tali frangenti: lo ha rivelato in un'intervista il game director Mathijs de Jonge.

Emozionatosi dopo i voti di Horizon Forbidden West, de Jonge ha raccontato che "In Horizon Zero Dawn lo chiamavamo viaggio veloce, ma in realtà richiedeva qualcosa come un minuto per completare il caricamento."

"Su PlayStation 5 la stessa operazione richiede tipo quattro o cinque secondi, carica così velocemente che i giocatori non riescono neanche a leggere i suggerimenti che compaiono sullo schermo."

"Ebbene, abbiamo dovuto aggiungere una semplice funzione per cui la schermata viene mantenuta quanto basta per consentire agli utenti di leggere almeno uno dei consigli disponibili durante il caricamento."

All'atto pratico, in Horizon Forbidden West la schermata di caricamento rimane attiva finché non si preme X sul controller DualSense per passare oltre: una soluzione che non sacrifica le prestazioni e consente dunque di scegliere quanto rapidamente si vuole procedere.