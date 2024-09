Dragon Age: Inquisition ha superato ogni più rosea aspettativa di EA, ecco quante copie ha venduto

L'ex executive producer della serie ha dichiarato che Inquisition ad oggi ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo e al momento è il gioco della serie più acquistato in assoluto, insomma siamo ben lontani da dei numeri sottotono.

Le parole di Mike Darrah

In realtà questa informazione non dovrebbe stupire più di tanto, considerando che l'altro Dragon Age: Inquisition è stato incoronato anche Game of the Year del 2014. Ma allora come mai queste informazioni sono emerse solo ora? Evidentemente dopo dieci anni i ricordi sbiadiscono e le interpretazioni possono distorcersi, tanto che il messaggio di Darrah arriva in risposta a un dibattito nato sui social proprio dopo che un utente ha accusato Inquisition di essere stato un "flop commerciale".

"Non sono sicuro da dove venga l'affermazione "Dragon Age Inquisition è stato un flop commerciale". A questo punto ha superato le 12 milioni di copie vendute", ha detto Darrah. "Ha superato enormemente le proiezioni interne di EA... Ah sì, è stato anche il GOTY del 2014."

Sarà interessante vedere se Dragon Age: The Veilguard riuscirà a bissare questo successo, al netto di una fetta di fan della serie che non gradiscono il fatto che il gioco si allontani ancora di più dai toni dark e il gameplay meno votato all'azione del capostipite della serie Dragon Age: Origins. Il lancio del gioco è fissato al 31 ottobre 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Giusto pochi giorni fa, Bioware ed EA hanno pubblicato cinque trailer dedicati ad altrettante ambientazioni del titolo.