GOG sta per rimuovere 29 giochi dal suo catalogo, quindi se li volete dovete sbrigarvi

Il negozio digitale GOG ha annunciato la rimozione di 29 giochi dal suo catalogo nel corso del mese di settembre. Quattro giochi di Adult Swim verranno rimossi il 30 settembre e 25 dell'editore Meridian4 scompariranno dal negozio il 20 settembre, quindi tra due giorni.

Va detto che i titoli di Meridian4 sono per lo più sconosciuti. Inoltre, i pochi con un discreto numero di recensioni, non sono stati ben valutati dall'utenza. Insomma, la loro scomparsa è triste più per una questione di conservazione che per una strettamente qualitativa, a meno che non siate tra i pochissimi fan di Boom Blaster o Full Moon Rush, per citare un paio di nomi.

I giochi di Adult Swim sono sicuramente più conosciuti, visto che si parla degli ottimi Westerado: Double Barrelled, Kingsway, Headlander e Fist Puncher. La motivazione della loro rimozione non è stata resa nota, ma ipotizziamo che possa entrarci Warner Bros. che sta dismettendo la sua divisione videoludica e ha praticamente soffocato Adult Swim.