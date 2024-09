ASUS ROG Tessen, la recensione del controller portatile definitivo per smartphone Android

Stiamo parlando di un controller pieghevole con design degli stick asimmetrico , dotato di connettività USB-C, switch meccanici per i pulsanti, due paddle posteriori programmabili, sistema di illuminazione Aura RGB e tante opzioni per la personalizzazione di tutti i comandi grazie all'app gratuita Armoury Crate. Il prezzo? 119,99€ su Amazon.

Considerata la straordinaria ampiezza del mercato degli smartphone Android, realizzare un controller capace di diventare un punto di riferimento per i possessori di questi dispositivi sarebbe ovviamente un colpaccio per chiunque, e ASUS lo sa bene: proprio per questo ha profuso particolari sforzi nella progettazione e nella realizzazione di ROG Tessen .

La dotazione tecnica di ROG Tessen viene completata dal supporto alla tecnologia Aura RGB, espresso attraverso una striscia luminosa che abbraccia i lati e la parte inferiore del fattore di forma, ma che immaginiamo sia stata implementata più che altro per una questione identitaria e fa inevitabilmente lievitare il prezzo : l'appena citato SCUF Nomad, giusto per citare ancora questo esempio, con la sua qualità costruttiva superiore, gli stick Hall Effect e la batteria interna, costa 10 euro in meno.

Il tema della qualità costruttiva per un controller mobile da 119,99€ è ovviamente importante, e da questo punto di vista un confronto con quanto vi abbiamo raccontato nella recensione dello SCUF Nomad (compatibile esclusivamente con iOS, così come il Tessen funziona solo su Android) restituisce il quadro di due apparecchi profondamente diversi, con il gamepad ASUS che sembra un po' un giocattolino rispetto alla solidità, al peso e alla sensazione di robustezza della controparte Corsair.

I paddle posteriori in alluminio, che è possibile programmare al volo (una funzionalità sempre molto gradita), si differenziano da tutti gli altri sistemi di input del dispositivo in quanto presentano un feedback più morbido e soddisfacente. Sottolineano inoltre l'impiego di materiali premium che purtroppo non ritroviamo nel resto del prodotto, laddove sarebbe stata invece necessaria qualche attenzione in più, vedi gli stick (che non sono Hall Effect ) e soprattutto dorsali e grilletti.

Dotato di quattordici pulsanti a cui bisogna aggiungere anche il d-pad, ROG Tessen utilizza switch meccanici per i tasti principali e l'appena citata croce direzionale : una soluzione capace di garantire un'eccellente reattività alla pressione, che si esprime attraverso un "click" molto simile a quello dei mouse, acuto e lasticoso piuttosto che grave come accade nella maggior parte dei controller.

Cominciamo ovviamente dalla componentistica, che si pone come un aspetto assolutamente fondamentale quando si tratta di spendere determinate cifre per un controller, a maggior ragione di tipo mobile. ASUS ROG Tessen possiede, come detto, un design pieghevole che, unitamente al peso ridotto (appena 136 grammi), lo rende un dispositivo facilmente trasportabile e dunque adatto alla mobilità .

Tornando al confronto con lo SCUF Nomad, il ROG Tessen non vanta una finitura morbida e dunque al tatto si rivela meno piacevole ed è dotato di zigrinature solo discrete in termini di efficacia sulla stabilità della presa. Tuttavia la bombatura laterale delle impugnature risulta adeguata nel supportare il design asimmetrico degli stick analogici , e così non ci si trova a dover piegare il pollice destro a mo' di uncino come accade invece su Nintendo Switch.

Completamente nero, ASUS ROG Tessen presenta un design molto particolare per via del supporto centrale pieghevole, che tuttavia si allunga in maniera generosa al fine di massimizzare la compatibilità con i vari dispositivi Android. Da questo punto di vista i progettisti hanno adottato una soluzione curiosa per quanto concerne la gestione degli spessori, includendo nella confezione una serie di supporti in gomma .

Esperienza d'uso

Abbiamo provato il ROG Tessen con diversi giochi e per diverso tempo, cercando di comprendere appieno la filosofia alla base di questo dispositivo. Come detto, la connettività USB-C e la presenza di un passthrough garantiscono la possibilità di ricaricare lo smartphone alla bisogna, ma si tratta di una pratica a cui solitamente si ricorre fra le mura di casa, a meno di non portarsi dietro una powerbank.

Il ROG Tessen si impugna bene

Il collegamento diretto porta a immaginare una compatibilità perfetta e completa con qualsivoglia mobile game dotato di supporto ai controller, ma in realtà esistono alcune clamorose eccezioni a tale regola (vedi ad esempio Call of Duty: Mobile) e in quei casi bisogna un po' arrangiarsi per far funzionare le cose, anche per via della mancanza di un'opzione per la mappatura completa dei comandi touch.

Ad ogni modo, titoli come Call of Duty: Warzone, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Zenless Zone Zero e Asphalt Legends Unite funzionano perfettamente con il ROG Tessen, andando a confermare la grande precisione tanto dei pulsanti quanto degli stick analogici, nonché gli ottimi feedback garantiti dalle palette posteriori. Peccato invece per dorsali e trigger, che risultano davvero troppo leggeri e inconsistenti.

Il ROG Tessen senza smartphone collegato

La già citata app Armoury Crate per Android è ben distante dalla completezza della versione per PC, ma consente in ogni caso di accedere alle impostazioni principali del controller, modificando la funzione di ogni tasto e andando a regolare l'illuminazione RGB sulla base di sette differenti preset che potremo rendere più veloci e più luminosi, oppure spegnere del tutto anche al fine di preservare la batteria dello smartphone.