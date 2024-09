Take-Two riconferma il periodo di uscita di GTA 6 su PS5 e Xbox, non è stato rinviato

Take-Two , la compagnia madre a cui fa capo Rockstar Games, ha riconfermato il periodo di uscita di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S, che per chi non lo sapesse è fissato all' autunno del 2025 .

Smentite le voci sul possibile rinvio di GTA 6 al 2026?

Insomma, Take-Two si è limitata a rincofermare quanto già sapevamo. Ma in questo caso vale assolutamente il proverbio "Nessuna nuova, buona nuova", considerando le ennesime indiscrezioni che parlavano di un possibile rinvio del gioco nella prima metà del 2026.

I due protagonisti di GTA 6 durante un rapina

Ad ogni modo, va detto che gli imprevisti e i ritardi sono all'ordine del giorno all'interno del mercato videoludico e da qui a un anno le cose potrebbero cambiare, anche all'improvviso, come dimostrano i rinvii di altri giochi Rockstar Games in passato. Ad esempio, un ex-sviluppatore di Rockstar Games ha ricordato come la compagnia ha posticipato il lancio di GTA 4 solo quattro mesi prima della data prefissata, suggerendo di non prendere per certa nessuna informazione ufficiale fino a pochi mesi prima della pubblicazione.