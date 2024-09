GTA 6 è stato rinviato, stando a un rumor che indica la nuova finestra di lancio e una versione PC

Come detto, stiamo parlando di un rumor e come tale va preso , sebbene storicamente i giochi della serie Grand Theft Auto siano spesso stati soggetti a rinvii rispetto alle date precedentemente comunicate.

Sempre stando a queste fonti, il team di sviluppo avrebbe già in mente un possibile periodo di pubblicazione per la versione PC di GTA 6 , che dovrebbe fare il proprio debutto fra i dodici e i diciotto mesi dopo il lancio su PS5 e Xbox Series X|S.

Un grosso problema per Sony e la sua PS5 Pro?

Nel ribadire che il periodo di uscita ufficiale di GTA 6 è fissato all'autunno del 2025 e Rockstar Games ha confermato che per il momento non ci sono ritardi, è chiaro che un eventuale rinvio rappresenterebbe un grosso problema per l'intero mercato videoludico e in particolare per Sony e la sua PS5 Pro.

Non c'è dubbio infatti che presentarsi sul mercato con la console più potente in assoluto, in grado di far girare GTA 6 al meglio delle sue possibilità (vista anche la distanza di un lancio su PC), costituirebbe un punto di forza davvero importante per aumentare la base installata di PlayStation 5 Pro.

A questo punto attendiamo eventuali conferme o smentite, se non da parte di Rockstar quantomeno dai leaker e dai giornalisti più affidabili, che possono probabilmente verificare la fondatezza (o quantomeno l'esistenza) di questi rumor.