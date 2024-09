Tre mesi di Amazon Audible gratuiti con la promozione attuale, ecco il link per l'offerta

Ritornano le promozioni per Amazon Audible, il servizio per ascoltare gli audiolibri e i podcast con un abbonamento mensile. In questo momento, gli account idonei possono reclamare tre mesi di Audible in modo completamente gratuito. Il prezzo regolare sarebbe 9,99€ al mese, quindi il risparmio è di 29,97€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che una volta reclamato l'abbonamento, il rinnovo automatico è attivo: finiti i tre mesi gratuiti, se non vorrete continuare il servizio a pagamento dovrete cancellare l'iscrizione. Questa promozione è valida fino al 2 ottobre (ore 23:59) e può essere reclamata dai nuovi clienti o da chi non usa una prova gratuita da 12 mesi. Se siete attualmente iscritti, non potete aggiungere tre mesi al vostro attuale abbonamento.