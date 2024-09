Dune: Awakening: finalmente abbiamo provato il nuovo gioco online di Funcom

Tra i tanti titoli che non vedevamo l'ora di provare durante la Gamescom 2024, ai primi posti c'era proprio questo Dune: Awakening di Funcom. I motivi della nostra curiosità sono molteplici: abbiamo giocato un bel po' a Conan Exiles che ci ha sorpreso e divertito, a Funcom poi vogliamo bene dai tempi di Anarchy Online, The Longest Journey e non dimentichiamoci del peculiare Secret World. I suoi giochi sono sempre molto interessanti, nel bene e nel male. Poi c'è l'ambientazione: uno pseudo MMO dedicato a Dune , parliamoci chiaro, è un sogno che s'avvera...

Naturalmente in questo gioco troveremo diverse nuove meccaniche di gameplay, ma la struttura di base non è cambiata molto: siamo sempre davanti a un survival piuttosto duro , nel quale però sono state inserite funzioni che andranno a sfruttare al massimo il mondo creato dallo scrittore americano Frank Herbert. Il Dune di Funcom però è diverso da quello che conosciamo; l'ambientazione è stata piegata diventando una sorta di universo parallelo dove Paul Atreides semplicemente non è mai esistito. Gli appassionati di Dune non faticheranno ad intuirne i risvolti...

Dune: Awakening fa grandissimo uso dei contenuti creati dai giocatori, delle interazioni tra utenti, che potranno scegliere se vivere ai margini e disinteressarti totalmente del resto, o contribuire a creare un piccolo villaggio se non addirittura una grande città, base per una gilda economica e politica che dovrà vedersela con altre organizzazioni create, come la loro, da utenti sullo stesso server. Secondo i piani, le gilde potranno farsi guerra schierando in battaglia mezzi corazzati e volanti, guidandoli in prima persona. Naturalmente non mancheranno contenuti PVE , e le tante specializzazioni che contribuiranno a rendere il nostro personaggio sempre più caratterizzato e, da un certo punto di vista, unico.

Perduti nel deserto

Non sono però queste le funzioni che abbiamo avuto modo di testare in Germania, dove il nostro personaggio partiva praticamente dall'inizio. In un angolo di deserto senza apparentemente nulla attorno, senza niente in mano se non un'inoffensiva pistola laser e un po' d'acqua da centellinare, siamo stati liberi di esplorare a piacimento l'area di gioco che sembrava comprendere comunque l'intera mappa (almeno la parte non procedurale).

Le interazioni politiche ed economiche tra giocatori, la possibilità di costruire intere città, vendere all'asta le proprie creazioni, ricorda gli MMO di una volta

Dopo aver giocato per tanto tempo con Conan Exile, è stato veramente piacevole ritrovarsi ai comandi del personaggio di Dune: Awakening, così veloce e reattivo, ma soprattutto capace fin da subito di colpire a distanza i propri nemici. Come nel gioco precedente, anche qui la scalata è libera a patto di tenere sotto controllo la resistenza che, una volta a zero, ci farà lasciare immediatamente la presa. Esatto, proprio come negli ultimi Zelda.