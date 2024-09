Il notebook da gaming HP Victus 16-r0009sl con 3 mesi di PC Game Pass è in sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un HP Victus 16-r0009sl con RTX 4060 8GB. Lo sconto segnalato è del 7% rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 1.019,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma solo perché a maggio per circa un'ora vi è stato quello che era parso un errore di prezzo. Il prodotto poi era stato rimosso dalla vendita, infatti. Quello attuale è il prezzo migliore da tempo e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.