God of War Ragnarok su PC ha un'opzione per limitare gli aiuti di Atreus nei puzzle, presto anche su PS4 e PS5

Una in particolare farà la gioia di chi non sopporta i petulanti consigli di Atreus durante i puzzle proposti dal gioco. Per la precisione, stando a quanto recita il PS Blog si tratta di "una nuova opzione, da abilitare nelle Impostazioni di gioco, che consente di ridurre la frequenza con cui i compagni offrono suggerimenti per risolvere i rompicapo". Del resto una delle critiche maggiori fatte dai giocatori era proprio la frequenza degli aiuti offerti dal ragazzo e degli altri compagni di viaggio di Kratos, che talvolta toglievano davvero il gusto di usare quel pizzico di materia grigia necessaria per completare i puzzle.

In vista dell'imminente lancio su PC di God of War Ragnarok , il PlayStation Blog ha pubblicato un articolo dove svela alcune nuove funzionalità di questa versione e che "a breve" verranno introdotte anche per quelle PS5 e PS4 con un aggiornamento.

Arriva anche la descrizione audio

L'altra funzionalità introdotta è la descrizione audio. Come mostrato nel video esemplificativo qui sotto, abilitando quest'opzione una voce descriverà in ogni dettaglio quanto avviene a schermo, per venire incontro ai giocatori con problemi visivi.

Oltre a ciò, il PlayStation Blog svela altre iniziative interessanti. La prima sono gli avvisi per gli streamer, ovvero un set di emote per un nuovo follower, iscritto, donazione e donazione in regalo. Inoltre c'è anche un "kit per i fan" per festeggiare il lancio di God of War Ragnarok su PC che include banner e sfondi per i social media. Potrete scaricare tutto gratuitamente sul sito ufficiale di Sony Santa Monica a questo indirizzo.

Nel frattempo, ecco il trailer di lancio della versione PC di God of War: Ragnarok e i dettagli su requisiti e caratteristiche esclusive.