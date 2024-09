Samsung potrebbe lanciare un dispositivo arrotolabile nel 2025

I dispositivi pieghevoli sono ormai entrati a far parte della nostra vita quotidiana da diversi anni, a partire dal primo Samsung Galaxy Z Flip fino ad arrivare alle proposte più recenti come Honor Magic V3, Motorola Razr 50 Ultra, il nuovo Google Pixel 9 Pro Fold (al momento non commercializzato in Italia) e tanti altri ancora. All'interno di questo panorama sempre più "spietato" e ricco di concorrenza, la futura novità nel campo degli smartphone è senz'ombra di dubbio rappresentata dai dispositivi rollable. Secondo alcune fonti recenti, Samsung starebbe attualmente al lavoro per la realizzazione di un dispositivo arrotolabile in uscita nel 2025, garantendo così uno schermo dalle dimensioni generose: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Un report sul nuovo device Il nuovo dispositivo arrotolabile in questione si porrebbe dunque come una vera e propria risposta, da parte di Samsung, nei confronti del recente Huawei Mate XT, il primo smartphone a doppia piega da poco in commercio sul mercato cinese. Dispositivo rollable di Samsung Secondo il report di The Elec, il dispositivo rollable potrebbe avere un display da 12,4 pollici di diagonale, superando così le dimensioni di Huawei Mate XT. Non conosciamo attualmente le specifiche tecniche del nuovo dispositivo di Samsung, ma con un'uscita prevista per il 2025 questo potrebbe rappresentare a tutti gli effetti il primo dispositivo di questo segmento lanciato sul mercato di tutto il mondo.