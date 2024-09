Il PlayStation Store espande il Pianeta degli Sconti e aggiunge nuove promozioni esclusive per PS Plus

Il PlayStation Store di Sony si è aggiornato oggi introducendo nuove promozioni al catalogo de "Il Pianeta degli Sconti" e nuovi sconti esclusivi per gli iscritti a PlayStation Plus. Vediamo alcune di quelle più interessanti.

Per quanto riguarda le nuove promozioni riservate agli abbonati, troviamo Sea of Thieves Deluxe Edition a 29,99 euro, sconto del 40%. Rimanendo in tema di pirati, Skull and Bones nel formato Deluxe Edition viene proposto a 37,99 euro, scontato del 60%. In vista del sequel, se ancora non avete giocato Kingdom Come: Deliverance potrete rimediare con la Royal Edition, che include tutti i DLC, al prezzo stracciato di 3,99 euro, con una riduzione del 90% sul totale. Passando a un genere completamente differente, Persona 5 Tactica è in promozione a metà prezzo, a 29,99 euro.