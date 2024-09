Un insider svela la possibile data dello State of Play e parla di un'altra remaster oltre a Horizon Zero Dawn

È da tempo ormai che si vocifera di uno State of Play in programma per questo mese e forse ora abbiamo una data precisa, stando al nuovo intervento fatto dall'insider e giornalista Jeff Grubb nell'ultimo appuntamento del podcast di Giant Bomb, che ha accennato anche a una nuova remaster in lavorazione per PS5 potenzialmente "meno entusiasmante" di quella di Horizon Zero Dawn.

Come avevano già riportato in precedenza, il 12 settembre il giornalista di Venture Beat aveva riferito che si aspettava uno nuovo evento PlayStation "in circa 12 giorni". Oggi è tornato sulla questione affermando che l'appuntamento è in programma "quasi certamente il 24 settembre".