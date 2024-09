Il roster completo di Dragon Ball: Sparking! Zero verrà presto svelato con un trailer, ecco data e orario

Segnatevi data e orario sul calendario: il filmato sarà disponibile su YouTube a partire dalle 15:30 italiane di domani, giovedì 19 settembre . Ovviamente si tratta di un appuntamento da non perdere per tutti i fan del franchise che non vedono l'ora di scatenarsi nei panni di Goku e compagni nel nuovo episodio dell'amata serie Budokai Tenkaichi.

Ci saranno oltre 180 personaggi in totale?

Del resto, supponiamo che a Bandai Namco siano rimasti ancora pochi personaggi da annunciare in via ufficiale e dunque svelare gli ultimi e al tempo stesso un filmato riassuntivo con tutti i combattenti del gioco è un'idea sulla carta azzecata. A tal prosito, è trapelata in rete la copertina provvisoria del gioco, che menziona che in totale al lancio saranno disponibili oltre 180 personaggi. Un roster davvero immenso, insomma, anche escludendo dal conteggio le varie trasformazioni e varianti dei personaggi.

Vi ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero sarà disponibile dall'11 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Rimanendo in tema, l'ultimo trailer pubblicato giorni fa ha confermato la presenza dei personaggi da Dragon Ball GT.