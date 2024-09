Nikoderiko: The Magical World ha una data di uscita, è un platform che ricorda Donkey Kong e Crash Bandicoot

L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer che trovate qui sotto, che offre un nuovo assaggio di alcuni dei livelli presenti nel gioco, tra classiche sezioni platform, sfide a tempo e situazioni in cui dovremo farci strada su percorsi a ostacoli in sella ad animali di vario genere.

Gli sviluppatori di VEA Games e il publisher Knights Peak hanno annunciato la data di uscita di Nikoderiko: The Magical World , un platform che pare prendere ispirazioni dai classici del genere come Donkey Kong e Crash Bandicoot. Il gioco sarà disponibile a partire dal 15 ottobre su PS5, Xbox Series e Nintendo Switch dal 15 ottobre al prezzo di 29,99 euro, con la versione PC che verrà pubblicata in un secondo momento.

Un platform per tutta la famiglia da giocare in compagnia

Presentato con un trailer durante il Future Games Show di giugno, in Nikoderiko: The Magical World vestiamo i panni dei frattelli Niko e Luka che avranno il compito di sventare i piani di Grimbald. Per farlo, viaggeremo in sette mondi differenti, dove ad attenderci ci saranno sfide e avventure di vario genere.

Il gioco include una modalità cooperativa a due giocatori a schermo condiviso e vanta una colonna sonora che porta la firma di David Wise, un compositore leggendario che ha realizzato la maggior parte delle tracce musicali della serie Donkey Kong Kong Country e decine di altri titoli.