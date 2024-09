La confezione di Dragon Ball: Sparking! Zero conferma ufficialmente la quantità di personaggi e altri dettagli

Il conteggio era già stato fatto mettendo insieme le informazioni fornite da Bandai Namco e quelle trapelate online, ma essendoci a questo punto la confezione del gioco (sebbene non sia quella definitiva) a conferma, possiamo ora avere la certezza sulla quantità di personaggi presenti in Dragon Ball: Sparking! Zero, oltre ad altri dettagli.

Come forse ricorderete, la medesima informazione era emersa già in seguito al video trafugato che mostrava i tantissimi combattenti presenti all'interno di Dragon Ball: Sparking! Zero, ma la confezione mock-up che qualcuno ha fotografato nelle ore scorse e diffuso online parla chiaro. Inutile dire che, se considerate tale informazione una forma di spoiler, dovreste evitare di leggere quanto segue.

Come scritto chiaramente nel retro della scatola, nel gioco ci sono "oltre 180 personaggi".