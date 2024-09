Astro Bot parte bene negli USA: un analista svela la posizione in classifica e commenta i dati

Piscatella ha indicato i risultati di vendita in "risposta" ad alcune considerazione del pubblico riguardo ai risultati di Astro Bot nel Regno Unito. Queste ultime informazioni erano dati parziali (solo fisici, niente digitale) in un mercato rilevante ma certamente più piccolo degli Stati Uniti. I dati di Piscatella invece sono più "completi" sebbene ovviamente sempre focalizzati su un singolo mercato.

I dettagli delle vendite di Astro Bot negli USA

L'analista spiega che nella settimana di lancio Astro Bot è stato il secondo gioco più venduto negli USA - calcolando sia le copie fisiche che quelle digitali - dietro unicamente a NBA 2K25, che in qualità di uno dei giochi sportivi di punta per il territorio ha ovviamente dominato.

C'è inoltre un altro elemento da tenere in considerazione, ovvero il controller a tema di Astro Bot. Il DualSense speciale è stato l'accessorio più venduto della settimana. Piscatella afferma che sono dati di vendita positivi per i giorni di lancio.

In un altro commento spiega anche come guardare unicamente ai dati fisici è rischioso in quanto oramai non solo i giochi vendono più in digitale, ma soprattutto spesso le vendite su disco sono più una conseguenza del modo in cui l'editore gestisce produzione e distribuzione, più che una questione di domanda effettiva.

Vi segnaliamo anche che Astro Bot non ce l'ha fatta a debuttare in vetta alle classifiche giapponesi.