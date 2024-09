GIGABYTE AORUS FO32U2P: la recensione del monitor da gaming OLED con risoluzione 4K e 240Hz di refresh

Il GIGABYTE AORUS FO32U2P si presenta come un vero e proprio colosso nel panorama dei monitor gaming. Con un pannello QD-OLED da 32 pollici, una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, le premesse per un'esperienza di gioco fluida e visivamente sbalorditiva sono elevate. Ma oltre al gaming, questo monitor ambisce a soddisfare anche le esigenze di chi lavora con contenuti multimediali e di chi cerca un display versatile per l'uso quotidiano. In questa recensione del GIGABYTE AORUS FO32U2P metteremo il monitor alla prova nei nostri consueti test, valutando la qualità dell'immagine, il tempo di risposta nei giochi, la gestione del colore e le funzionalità aggiuntive che può offrire rispetto alla concorrenza, che inizia a farsi piuttosto numerosa.

Caratteristiche tecniche del GIGABYTE AORUS FO32U2P Al cuore del GIGABYTE AORUS FO32U2P troviamo un pannello QD-OLED da 32 pollici, una scelta che garantisce neri perfetti, colori vibranti e un contrasto praticamente infinito. Questa tecnologia, frutto della collaborazione tra Samsung Display e Quantum Dot, offre un'esperienza visiva di altissimo livello, con una gamma cromatica DCI-P3 del 99% e una luminosità di picco che supera i 1000 nit in finestra al 3%. La risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e la frequenza di aggiornamento di 240 Hz assicurano immagini nitide e un gameplay fluido anche nei titoli più impegnativi. A rendere questo monitor unico nel panorama degli schermi OLED ci pensa però il supporto alla DisplayPort 2.1, che lo rende a prova di futuro visto che non richiede l'utilizzo della Display Stream Compression per raggiungere il massimo della risoluzione e del frame rate, così da garantire un'esperienza visiva priva di artefatti. Per il resto, il monitor è molto simile ai suoi competitor, ovvero il monitor MSI MPG 321URX e l'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM che abbiamo recensito nei mesi passati. Il monitor AORUS FO32U2P ha neri perfetti grazie al pannello QD-OLED Anche il pannello GIGABYTE può infatti contare su un tempo di risposta praticamente istantaneo, 0,03 ms GtG, mentre l'input lag è ridotto al minimo, per un'esperienza di gioco estremamente reattiva. La connettività è poi superiore alla media: oltre alla già citata porta DisplayPort 2.1, può contare su due porte HDMI 2.1, una porta USB-C con supporto alla ricarica rapida da 65W (contro i 90W del monitor MSI), una mini DP 2.1, una Display Port 1.4 out e 2 porte USB-A 3.2, oltre alla classica USB-B Upstream. Lato audio abbiamo due minijack da 3,5 mm, uno in entrata per il microfono e uno in uscita per le cuffie, ma anche due speaker da 5W. I tanti ingressi del monitor GIGABYTE AORUS FO32U2P Sul fronte delle funzionalità, l'FO32U2P offre una serie di opzioni di personalizzazione, tra cui diverse modalità di immagine preimpostate, un sistema di calibrazione avanzato e una modalità Low Blue Light per ridurre l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Non mancano le tecnologie anti-flickering e anti-glare, che contribuiscono a migliorare il comfort visivo. Il monitor è inoltre dotato di un piedistallo regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, che consente di trovare la posizione di visione ideale, oltre al supporto VESA 100 x 100. Il tutto viene venduto ad un prezzo che si aggira intorno ai 1500€, in linea quindi con quello della concorrenza (lo stesso del monitor ASUS e circa 100€ in più di quello MSI). Scheda tecnica GIGABYTE AORUS FO32U2P Tipo di display: QD-OLED

QD-OLED Dimensioni dello schermo: 31,5 pollici

31,5 pollici Risoluzione: 3840 x 2160 UHD 4K 16:9

3840 x 2160 UHD 4K 16:9 Gamma di colori: DCI-P3 99%

DCI-P3 99% Rapporto di contrasto: 1500000:1

1500000:1 Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Tempi di risposta: 0,03 ms GtG

0,03 ms GtG Curvatura: Piatto

Piatto HDR: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Antiriflesso: sì

sì Tecnologie gaming: G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro, Adaptive Sync, ClearMR 1300, VRR, PIP (PBP), KVM, Mirini, contatore fotogrammi

G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro, Adaptive Sync, ClearMR 1300, VRR, PIP (PBP), KVM, Mirini, contatore fotogrammi Connettività: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 2.1 1x Mini DP 2.1 1x DisplayPort 1.4 out 1x USB-C 65W 2x USB-A 3.2 Gen 1 1x USB-B Upstream 1x uscita minijack 3.5mm 1x ingresso minijack 3.5mm

Altoparlanti: 2x 5W

2x 5W Telecomando: no

no Supporto a parete VESA (cm): 100x100

100x100 Supporto: Inclinazione: da -5º a +20º, Altezza: 0-130 mm, Rotazione: ±20º, Rotazione su asse: 90º

Inclinazione: da -5º a +20º, Altezza: 0-130 mm, Rotazione: ±20º, Rotazione su asse: 90º Dimensioni: 71,83 x 41,75 x 5,72 cm (senza base) 71,83 x 61,36 x 15,86 cm (con base)

Peso: 6,2 kg (senza base) 8,53 kg (con base)

Prezzo: 1499€

Design Il GIGABYTE AORUS FO32U2P vanta un design accattivante e orientato al gaming, con un'elegante finitura grigio scuro. La parte frontale presenta un aspetto sobrio ed essenziale, mentre il retro si anima con due strisce di illuminazione RGB personalizzabile, perfetta per creare un'atmosfera di gioco coinvolgente. La qualità costruttiva è solida e robusta, con materiali plastici di alta qualità che resistono alla flessione, senza scricchiolii. L'illuminazione RGB del GIGABYTE AORUS FO32U2P è personalizzabile da OSD e tramite l'applicazione PC Il supporto, caratterizzato da una base in metallo e un pilastro in plastica, offre un'ottima stabilità e un ampio range di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione, permettendo di trovare la posizione di visione ideale anche durante l'uso in verticale. Sebbene sia presente un leggero gioco in un elemento circolare del supporto, questo non compromette in alcun modo l'esperienza d'uso. Il sistema di gestione dei cavi, sia con passacavi integrato che con una clip, contribuisce a mantenere la scrivania ordinata, anche se la sua dimensione lo rende un po' scomodo da utilizzare con molte connessioni. +9 I comandi, costituiti da un joystick e due pulsanti, sono intuitivi e reattivi, facilitando la navigazione nel menu OSD.

Esperienza d'uso L'esperienza d'uso del GIGABYTE AORUS FO32U2P conferma l'eccellenza dei pannelli di questo tipo nel gaming e nella riproduzione di contenuti multimediali (anche se manca il supporto al Dolby Vision). La qualità dell'immagine HDR è sempre sbalorditiva, con neri profondi e infiniti che donano un realismo incredibile alle scene più buie. I colori sono vibranti e accurati, offrendo una gamma cromatica ampia e dettagliata che soddisfa anche gli utenti professionali. La qualità dell'immagine SDR è altrettanto buona, con neri profondi e intensi e una vasta gamma di colori. I colori sono calibrati alla perfezione Anche la luminosità è adeguata. Il monitor è abbastanza luminoso per contrastare l'abbagliamento in molte stanze ben illuminate, ma se viene posizionato di fronte ad una finestra soleggiata è chiaro che non riesca a fare miracoli. Il supporto alla DisplayPort 2.1 rappresenta un enorme passo avanti in termini di connettività, soprattutto in prospettiva futura, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità del pannello e di godere di una banda passante elevata senza compressioni video. Il software AORUS OSD Sidekick, facile da utilizzare e ricco di opzioni di personalizzazione, permette di adattare il monitor alle proprie preferenze individuali. Le modalità di immagine preimpostate, come quella per il gaming, per la visione di film e per la produzione grafica, sono ben calibrate e offrono un punto di partenza ideale per ogni tipo di utilizzo. Il software GIGABYTE per PC funziona bene e permette anche di controllare l'illuminazione RGB Videogiochi La combinazione di risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 240 Hz garantisce un'esperienza di gioco fluida e nitida, perfetta per i titoli più competitivi e i contenuti video ad alta definizione. Il tempo di risposta rapidissimo elimina praticamente ogni traccia di ghosting, offrendo immagini nitide anche nelle scene più dinamiche. GIGABYTE AORUS FO32U2P è perfetto anche nei giochi più dinamici Un monitor di questo tipo dà il meglio di sé su PC, dove possiamo sfruttare a pieno la risoluzione UHD a 240 Hz. Su PS5 e Xbox Series X|S, l'HDMI 2.1 permette di sfruttare sia la risoluzione fino a 4K 120 Hz, sia funzionalità come VRR e ALLM in tutte le configurazioni. Buona anche la gestione di Nintendo Switch, che raramente ha problemi su schermi di queste dimensioni nonostante l'upscaling; questo al netto dei solito problemi di visualizzazione delle schermate del sistema operativo Nintendo, che non sembra andare molto d'accordo con gli schermi da gaming OLED. A tutto questo lo schermo GIGABYTE aggiunge la certificazione AMD FreeSync Pro all'Adaptive Sync: per capire di più cosa significa, il nostro articolo su quale tecnologia di refresh rate è la migliore per evitare il tearing rimane sempre valido, mentre va ricordato che anche in questo pannello OLED ci sono alcuni fenomeni di flickering con il VRR nelle parti più scure delle immagini. Come al solito però, questo problema si nota solo se il frame rate è molto ballerino. Le scritte nei menu del sistema operativo di Nintendo Switch sono spesso poco chiare nei monitor da gaming come questo GIGABYTE Uso da ufficio Anche nell'uso da ufficio il monitor GIGABYTE non ci ha dato problemi. Come ormai abbiamo ripetuto fino allo sfinimento, i pannelli QD-OLED di nuova generazione hanno una conformazione dei sub-pixel che garantisce generalmente una leggibilità perfetta dei testi in ogni situazione: quindi se eravate preoccupati per questo specifico problema della tecnologia OLED qui potete stare tranquilli. Il supporto a PiP e PbP su uno schermo di queste dimensioni permette di togliersi qualche soddisfazione ed è utile anche il KVM, per gestire più PC con un unico set di mouse e tastiera. La tecnologia Low Blue Light infine, filtra la luce blu dannosa, contribuendo a preservare la salute degli occhi. L'OSD del monitor GIGABYTE Il rischio di burn-in è presente, ma le opzioni di cura dell'OLED sono numerose e la garanzia del monitor è estesa a tre anni invece dei canonici due.

Conclusioni Prezzo 1499 € Acquistalo qui Multiplayer.it 9.0 Il GIGABYTE AORUS FO32U2P offre un'esperienza visiva straordinaria. La qualità dell'immagine OLED, con neri perfetti e colori vivaci, è di altissimo livello. La combinazione di risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 240 Hz garantisce un gameplay fluido e reattivo. Il design è elegante e l'ergonomia è ottima, con un supporto regolabile per tutti gli utilizzi. Tuttavia, il prezzo è elevato e il rischio di burn-in, seppur mitigato, è comunque presente. In sintesi, è un monitor eccellente per chi cerca il massimo delle prestazioni e non bada a spese.