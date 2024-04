MSI MPG 321URX, la recensione di uno dei migliori monitor QD-OLED da gaming

Se oggi vi chiedessero le specifiche del monitor da gaming ideale probabilmente la risposta sarebbe la seguente: pannello QD-OLED tra i 27 e i 32 pollici, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 240 Hz. MSI lo sa e probabilmente proprio per questo ha inserito tutte queste caratteristiche in un unico prodotto, ovvero il nuovo MSI MPG 321URX. Un monitor che monta per l'appunto un pannello QD-OLED 4K ad alto refresh e con fattore di forma 16:9, e che si aggiunge alla schiera di prodotti simili usciti negli ultimi mesi per colmare una delle ultime lacune delle line-up OLED di nuova generazione. Certo, il prezzo non è per tutti, ma sulla carta è difficile chiedere di più. Andiamo quindi a vedere se anche nei fatti MSI ha soddisfatto le aspettative: seguiteci nella nostra recensione del monitor MSI MPG 321URX.

Caratteristiche tecniche Il monitor MSI MPG 321URX Il monitor MSI MPG 321URX, come detto, ha le specifiche ideali: pannello QD-OLED 31,5 pollici con 240 Hz di refresh rate e un tempo di risposta di 0,03ms GtG, risoluzione 4K UHD e fattore di forma 16:9, per un totale di 3840 x 2160 pixel. Lato HDR abbiamo la certificazione DisplayHDR True Black 400, mentre la certificazione VESA per ClearMR 13000 garantisce un'ottima gestione del movimento. La gamma di colore dichiarata è 97% ADOBE RGB, 99% DCI-P3 e 100% SRGB. I tempi di risposta di 0,03 millisecondi GtG e il refresh rate di 240 Hz rendono il monitor MSI ottimo anche per i giocatori più competitivi e la dotazione di porte è piuttosto classica: sul retro infatti, troviamo con accesso dal basso due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, una USB-A 2.0 e una USB-C capace di erogare 90W per l'alimentazione di altri dispositivi, oltre a un'uscita audio da 3.5mm. Le porte di MSI MPG 321URX C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB per il piccolo logo sul retro. Supporta poi PbP (Picture by Picture), PiP (Picture in Picture) e KVM. Il prezzo di listino è di 1399€. Scheda tecnica MSI MPG 321URX Tipo di display: QD-OLED

QD-OLED Dimensioni dello schermo: 31,5 pollici

31,5 pollici Risoluzione: 3840 x 2160 UHD 16:9

3840 x 2160 UHD 16:9 Gamma di colori: ADOBE RGB 97%, DCI-P3 99%, SRGB 100%

ADOBE RGB 97%, DCI-P3 99%, SRGB 100% Rapporto di contrasto: 1500000:1

1500000:1 Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Tempi di risposta: 0,03 ms GtG

0,03 ms GtG Curvatura: Flat

Flat HDR: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Antiriflesso: sì

sì Tecnologie gaming: Adaptive Sync, VRR, PIP (PBP), KVM, Mirini, contatore fotogrammi

Adaptive Sync, VRR, PIP (PBP), KVM, Mirini, contatore fotogrammi Connettività: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4a x 1, USB-C 90W, USB-A 2.0, USB-B 2.0 x 1, uscita 3.5mm

HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4a x 1, USB-C 90W, USB-A 2.0, USB-B 2.0 x 1, uscita 3.5mm Altoparlante: no

no Telecomando: no

no Supporto a parete VESA (cm): 100x100

100x100 Supporto: Inclinazione: da -5º a +15º, Altezza: 0-110 mm, Rotazione: ±30º

Inclinazione: da -5º a +15º, Altezza: 0-110 mm, Rotazione: ±30º Dimensioni: 71,8 x 41,8 x 6,9 cm (senza base); 71,8 x 48,3 x 24,2 cm (con base)

71,8 x 41,8 x 6,9 cm (senza base); 71,8 x 48,3 x 24,2 cm (con base) Peso: 6,7 kg (senza base) - 9,6 kg (con base)

6,7 kg (senza base) - 9,6 kg (con base) Prezzo: 1399€

Design Il design di MSI MPG 321URX è piuttosto tradizionale Il design dell'MSI MPG 321URX non è particolarmente originale, ma mette bene in mostra il ridotto spessore del suo pannello QD-OLED. Lo chassis è in plastica, con alcune finiture lucide e il grosso logo MSI che è tipico di tutti i monitor da gaming della compagnia. C'è anche un altro, piccolo logo all'altezza del dissipatore, con LED che possono essere controllati tramite l'app MSI Mystic Light. Comodo e semplice lo stand, con un foro per il passaggio dei cavi che fa il suo sporco lavoro e una serie di regolazioni disponibili per rotazione e inclinazione: hanno un range inferiore rispetto agli stand di altri monitor, ad esempio non può essere ruotato per l'utilizzo in verticale, ma vista la tipologia di pannello è più che sufficiente. Di serie, poi, è supportato il montaggio a parete VESA 100mm x 100mm.

Esperienza d'uso MSI MPG 321URX ha un eccellente angolo di visione MSI MPG 321URX funziona perfettamente su PC e console e permette di collegare senza troppi problemi tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno. Videogiochi Lo stand di MSI MPG 321URX è semplice ma funzionale Il monitor MSI è perfettamente a proprio agio con i videogiochi. Con 1000 nit di luminosità di picco e poco meno di 500 nit medi, l'HDR restituisce colori sempre vividi e vibranti, mentre la gestione del movimento è perfetta, senza fenomeni di blur o ghosting notabili ad occhio nudo. L'angolo di visione è estremo come tutti i pannelli OLED e lo stesso può dirsi del contrasto. Non è certificato FreeSync o G-Sync, ma l'Adaptive Sync garantisce comunque un'ottima gestione delle frequenze, senza fenomeni di tearing marcati. L'interfaccia è accessibile tramite la pressione del joystick di navigazione sul retro, oppure tramite app quando si collega il monitor con il cavo USB-B incluso nella confezione. Oltre a diversi preset di immagini si può personalizzare il colore del LED sul retro tramite MSI Mystic Light e accedere alle opzioni MSI OLED Care 2.0 per la prevenzione del burn-in, contro il quale il monitor è garantito per 3 anni. L'interfaccia principale del monitor MSI Su PC possiamo sfruttare a pieno la risoluzione UHD a 240 Hz e la resa dei colori è ottima anche quando si vogliono vedere contenuti dalle varie piattaforme di streaming. Su PS5 e Xbox Series X|S, l'HDMI 2.1 permette di sfruttare sia la risoluzione fino a 4K 120Hz, sia funzionalità come VRR e ALLM in tutte le configurazioni. Unico elemento non supportato, il Dolby Vision. Buona anche la gestione di Nintendo Switch, che si mostra in ottima forma sui 32 pollici del pannello. Uso da ufficio L'interfaccia dell'app Gaming Intelligence per la gestione del monitor Nell'uso da ufficio il monitor MSI è semplicemente impeccabile. Il pannello QD-OLED garantisce una leggibilità perfetta dei testi in ogni situazione, mentre il supporto a PiP e PbP inizia ad avere il suo perché su uno schermo di queste dimensioni. Utile anche il KVM, per gestire più PC con un unico set di mouse e tastiera.

Conclusioni Prezzo 1399 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Il monitor MSI MPG 321URX è eccellente sotto tutti i punti di vista. La qualità delle immagini non ha pecche rilevanti sia se si gioca in competitivo, sia se si vuole fare una partita all'ultimo titolo del momento ricco di effetti grafici, sia se si è intenzionati a guardare un film. Persino l'uso da ufficio non evidenzia debolezze. Se avete budget in abbondanza, questa tipologia di monitor è a nostro avviso quella con meno compromessi e potrebbe presto spodestare qualsiasi altro tipo di pannello sul mercato.