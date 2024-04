F1 24: i segreti del nuovo motore fisico che migliora il modello di guida

In particolare, oggi ci focalizzeremo su quelli che rientrano indubbiamente tra gli elementi chiave di un simulatore di guida: il motore fisico e il modello di guida . Codemasters sta infatti continuando l'arduo lavoro per cercare di replicare quanto meglio il comportamento delle vetture di Formula 1 all'interno del videogioco ufficiale. Proprio come una vera scuderia nelle fasi di sviluppo della monoposto durante la pausa invernale, Codemasters non ha potuto focalizzarsi su ogni aspetto della simulazione, ma ha concentrato la propria attenzione sull' aerodinamica, sospensioni, gestione delle gomme e freno motore , collaborando direttamente con gli ingegneri e piloti di Formula 1.

Codemasters ha lavorato proprio con questo obiettivo in mente, cercando di aumentare il livello di realismo offerto in F1 24, rendendo al contempo il comportamento dei veicoli più coerente e prevedibile. Stringendo il volante o il vostro controller, il gioco vuole farvi percepire la monoposto istante per istante , sia che la state domando o che la state perdendo nel bel mezzo di una curva ad alta velocità. Nelle scorse edizioni del videogioco ufficiale di Formula 1 infatti, molti piloti virtuali si sono lamentati dell'incoerenza di alcune situazioni o della perdita parziale o totale del feedback offerto al videogiocatore in determinate situazioni sul tracciato. Grazie alle nuove modifiche effettuate al motore fisico e al modello di guida, Codemasters punta a colmare queste carenze.

Avere una monoposto più prevedibile e facile da guidare, potrebbe sembrare una banale semplificazione di un gioco che vuole allontanarsi sempre di più dalla simulazione nuda e cruda per abbracciare una natura più arcade. Questa prevedibilità è invece una caratteristica molto ricercata dalle squadre di Formula 1, perché può offrire ai piloti una garanzia in più per massimizzare le loro performance. Ad esempio, al termine della scorsa stagione Charles Leclerc e Carlos Sainz, si sono lamentati della loro vettura per il suo comportamento difficile da prevedere. Quest'anno la Scuderia Ferrari sembra aver risolto questo problema, dando tra le mani dei piloti una macchina più facile da guidare, anche quando portata al limite.

Sospensioni e pneumatici

Battagliare in scia sarà ancora più realistico su F1 24

La principale novità sotto l'aspetto tecnico e simulativo di quest'anno è il completo rifacimento del sistema di sospensioni, sia per le monoposto di F1 che quelle di F2. Ora le sospensioni simulano meglio il comportamento di una vettura reale, sia visivamente che fornendo dei preziosi feedback al videogiocatore. La macchina si comporterà in maniera coerente in fase di accelerazione e frenata, con le sospensioni che lavoreranno in tempo reale per distribuire in maniera realistica il peso sulle quattro ruote.

Questo ci porta a parlare della seconda importante novità introdotta, legata alla gestione delle temperature delle gomme. Le forze verticali e orizzontali scaricate sugli pneumatici si tradurranno in maggiore o minore surriscaldamento delle gomme, grazie ad un modello fisico molto più accurato rispetto al passato, che tiene conto in maniera precisa del contatto con le piccole variazioni del terreno. Dovremo quindi porre particolare attenzione a come andremo a portare in temperatura le gomme per non consumarle troppo in fretta durante la gara. Similmente, nelle condizioni di pista bagnata, le temperature saranno ancora più cruciali. Come accade nella realtà, uscendo dalla traiettoria ideale, potremo raffreddare gli pneumatici, ad esempio per far sopravvivere più a lungo un vecchio set di gomme intermedie, quando la pista non è ancora del tutto asciutta per cambiare mescola.