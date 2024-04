Payday 3 introduce la funzione di partita rapida, una delle grandi mancanze

Il team di Payday 3 ha appena risolto uno dei grandi limiti dello sparatutto: la mancanza di una funzione di partita rapida. Ad oggi era necessario scegliere una specifica rapida e attendere un posto libero per giocare, ma con il prossimo aggiornamento sarà possibile trovare velocemente un match online.

La funzione di partita rapida di Payday 3 sarà inizialmente molto basilare, in quanto permetterà solo di scegliere il livello di difficoltà. Una versione più complessa del sistema arriverà più avanti e permetterà di definire una serie di parametri per trovare la partita perfetta per voi.

Inoltre, è prevista anche una funzione che permette di mantenere il proprio gruppo di giocatori alla fine di un match, invece di dover ogni volta ricrearne uno nuovo.