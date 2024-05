ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, la recensione del migliore monitor 4K da 240 Hz disponibile sul mercato

Siamo insomma di fronte a dei monitor gemelli, che hanno scelto uno dei migliori pannelli sulla piazza per proporre tre soluzioni simili tra loro, ma comunque dotate di alcune caratteristiche particolari. Di quelle dello schermo ASUS ve ne stiamo ovviamente per parlare nel dettaglio in questa recensione del monitor ROG Swift OLED PG32UCDM .

C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB per il piccolo logo sul fondo del piedistallo. Supporta poi PbP (Picture by Picture), PiP (Picture in Picture) e KVM.

Anche qui abbiamo tempi di risposta di 0,03 millisecondi GtG e un refresh rate di 240 Hz, che i giocatori più competitivi apprezzeranno. La dotazione di porte, situate sul retro con accesso dal basso, è più ricca di quella della concorrenza: troviamo infatti due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, un Hub USB-A con 3 USB 3.2 Gen 1 e una USB-C capace di erogare 90W per l'alimentazione di altri dispositivi, oltre a un'uscita audio da 3.5mm e una ottica, non proprio comune in prodotti di questo tipo.

Le specifiche del monitor ROG Swift OLED PG32UCDM sono quelle che abbiamo già apprezzato nel monitor MSI: pannello QD-OLED da 31,5 pollici con 240 Hz di refresh rate e un tempo di risposta di 0,03ms GtG, risoluzione 4K UHD e fattore di forma 16:9, per un totale di 3840 x 2160 pixel. Lato HDR abbiamo la certificazione DisplayHDR True Black 400, mentre rispetto alla concorrenza, ASUS ha rinunciato alla certificazione VESA per ClearMR 13000 sulla gestione del movimento. Può invece fregiarsi di quelle AMD FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible, oltre che del generico Adaptive-Sync. La gamma di colore dichiarata è poi 99% DCI-P3, con un delta E < 2.

Solido lo stand, con numerosi dettagli LED che donano ulteriore carattere al monitor e che potete ammirare nella galleria qua sotto. Il supporto, con base in metallo, offre le solite regolazioni per rotazione e inclinazione, ma il range è piuttosto limitato: abbiamo per esempio solo 30 gradi di rotazione complessiva, mentre in altezza abbiamo un margine di movimento di soli 8 cm. Volendo si può comunque sostituire lo stand con il supporto per il montaggio a parete con standard VESA 100mm x 100mm.

Il design del ROG Swift OLED PG32UCDM segue la linea tracciata dalla concorrenza e punta innanzitutto a evidenziare il ridotto spessore del suo pannello QD-OLED. Sul retro, però, lo chassis in plastica ha come al solito alcuni dettagli tipici dei prodotti ROG, incluso un grande logo RGB che può sincronizzarsi con AURA Sync quando si collega lo schermo al PC via USB. Ci sono anche alcune prese d'aria per agevolare la dissipazione del calore, che per il pannello viene agevolata da un strato di grafene.

Esperienza d'uso

ROG Swift OLED PG32UCDM è sottile e ha un eccellente angolo di visione

Nessuna sorpresa quando si va a testare il ROG Swift OLED PG32UCDM su PC e console, visto che il pannello conferma tutte le sue qualità e permette di collegare senza troppi problemi tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno.

Videogiochi

Lo stand di ROG Swift OLED PG32UCDM è ricco di dettagli interessanti

In gioco il monitor ROG mostra valori in linea con quelli dei concorrenti che montano lo stesso pannello Samsung Display: abbiamo così 1000 nit di luminosità di picco e poco meno di 500 nit medi, con un HDR bello vivace nei colori, con un contrasto efficace e neri assoluti. La gestione del movimento è perfetta in ogni situazione: non abbiamo notato fenomeni di blur o ghosting, e le certificazioni FreeSync Premium Pro e G-Sync Compatible faranno felici coloro che non si fidano del semplice Adaptive Sync: tanto per confermare, noi non abbiamo avuto problemi di tearing.

L'interfaccia è accessibile tramite la pressione del joystick di navigazione sul retro, oppure tramite l'app PC ASUS DisplayWidget Center quando si collega il monitor con il cavo USB-B incluso nella confezione. Un peccato che serva un'applicazione diversa per la gestione delle luci con AURA Sync (Armoury Crate) e per le regolazioni del monitor, ma l'interfaccia di questo centro di controllo è accattivante e offre vari preset per la regolazione delle immagini.

In ambito gaming poi, abbiamo una serie di opzioni, che vanno da mirini di diverso tipo, contatori di fotogrammi e persino un'opzione per ridurre l'area di visualizzazione come se fossimo su un 27 o un 24,5 pollici: certo, la densità di pixel in questo modo non cambia e alcune risoluzioni diventano un po' "strane", ma con qualche accorgimento potete smettere di lamentarvi di avere troppo schermo da guardare (funzione utile soprattutto se vi piace stare molto vicini al monitor). Oltre a tutto questo, anche ASUS ha inserito alcune opzioni specifiche per evitare il burn-in e, proprio come MSI, contro questo fenomeno offre una garanzia di 3 anni.

L'interfaccia di ROG Swift OLED PG32UCDM

Al solito, un monitor di questo tipo ha senso soprattutto su PC, dove possiamo sfruttare a pieno la risoluzione UHD a 240 Hz, con una resa dei colori impeccabile. Su PS5 e Xbox Series X|S, l'HDMI 2.1 permette di sfruttare sia la risoluzione fino a 4K 120Hz, sia funzionalità come VRR e ALLM in tutte le configurazioni. Buona anche la gestione di Nintendo Switch, che raramente ha problemi su schermi di queste dimensioni nonostante l'upscaling.

Non va sottovalutata infine, la possibilità di guardare i contenuti in streaming dalle varie piattaforme dedicate: anche con film e serie TV, infatti, il monitor ROG è uno spettacolo da vedere. Manca tuttavia ancora il supporto a Dolby Vision, previsto entro la fine della prima metà del 2024.

Uso da ufficio

L'interfaccia dell'app PC ASUS DisplayWidget Center per la gestione del monitor

Anche nell'uso da ufficio non abbiamo riscontrato problemi di sorta. Ormai lo abbiamo ripetuto spesso, ma i pannelli QD-OLED di nuovo generazione hanno una conformazione dei sub-pixel che garantisce finalmente una leggibilità perfetta dei testi in ogni situazione: quindi se eravate preoccupati per questo specifico problema della tecnologia OLED qui potete stare tranquilli. Il supporto a PiP e PbP su uno schermo di queste dimensioni permette di togliersi qualche soddisfazione ed è utile anche il KVM, per gestire più PC con un unico set di mouse e tastiera.