Assassin's Creed Shadows: dettagli su stealth, combattimenti e meccaniche GDR

Tramite IGN, che ha avuto modo di visitare in anteprima esclusiva gli studi di Ubisoft Québec e vedere in azione Assassin's Creed Shadows, sono arrivati ulteriori dettagli su alcuni elementi del prossimo capitolo della serie, come quelli relativi alle fasi stealth, i combattimenti, l'equipaggiamento e sistemi da gioco di ruolo per quanto concerne i potenziamenti dei personaggi.

Partendo dagli approcci furtivi, il team di sviluppo ha spiegato che Assassin's Creed Shadows utilizza un nuovo e avanzato sistema di illuminazione globale che crea luci e ombre dinamiche, che avranno un effetto concreto sul raggio visivo dei nemici. Sfruttare le ombre e il buio sarà dunque essenziale, con i giocatori che potranno anche distruggere lanterne o eliminare soldati con torce per ridurre l'illuminazione negli ambienti e ottenere così un vantaggio tattico. Nell'interfaccia di gioco è presente anche un indicatore apposito che indica quanto è visibile il personaggio del giocatore.

Yasuke e Naoe, i due protagonisti di Assassin's Creed Shadows

Oltre ai soldati nemici, bisognerà fare attenzione anche ai servitori, dei PNG che pur non attaccando direttamente il giocatore possono risultare fastidiosi in quanto girano con delle torce e possono chiamare rinforzi armati e far scattare gli allarmi. Se non volete avere sulla coscienza dei civili, sarete felici di sapere che, alle uccisioni furtive sono state aggiunte le eliminazioni non letali, per chi preferisce un approccio pacifista. Sempre rimanendo nell'ambito dello stealth, in Assassin's Creed Shadows sarà possibile strisciare a terra per mantenere un profilo basso e attraversare piccole aperture. Naoe, una dei due protagonisti, potrà usare un rampino per raggiungere velocemente tetti e altri punti di ancoraggio. Si tratta di una dinamica simile a Syndicate, solo che stavolta la corda ha un sistema di fisica più avanzato che consente un'oscillazione dinamica più accentuata.

A differenza di Origins, Odyssey e Valhalla, non potremo usare un volatile-drone per scansionare l'area e marcare obiettivi differenti, con i giocatori che dovranno fare per conto loro il lavoro di ricognizione. Apprendiamo anche che, volendo, è possibile usare un approccio furtivo anche con Yasuke, l'altro protagonista di Shadows, ma chiaramente scordatevi il rampino e l'agilità della shinobi Naoe, con questo massiccio samurai più indicato per un approccio a viso aperto.