Assassin's Creed Shadows, la prenotazione su Amazon è disponibile in due edizioni con bonus

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di Assassin's Creed Shadows, il nuovo gioco d'azione e avventura a mondo aperto di Ubisoft. La data di uscita è il 15 novembre 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sono disponibili due edizioni, la Limited Edition (in pratica la versione base, ma in una versione esclusiva di Amazon) e la Gold Edition, che propone anche tre giorni di accesso anticipato e sarà disponibile così dal 12 novembre. Potete trovare i giochi a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto.

Iniziamo con la versione PlayStation 5. Ecco invece la versione Xbox Series X. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo storico. Significa che se fare la prenotazione e successivamente vi sarà uno sconto, questo verrà applicato al vostro ordine in modo automatico senza che dobbiate fare alcunché. In caso poi il prezzo risalga, voi manterrete il prezzo più basso mai apparso nella pagina prodotto. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione. Il pagamento avviene solo al momento della spedizione.