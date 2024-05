Senua's Saga: Hellblade 2, un trailer ripercorre la storia dal primo capitolo

Senua's Saga: Hellblade 2 è in arrivo, e trattandosi di un gioco fortemente basato sulla narrazione, può risultare utile fare un ripasso degli eventi andati in scena con la storia del primo Hellblade: Senua's Sacrifice, visibile nel nuovo trailer pubblicato da Ninja Theory.

Hellblade mette in scena momenti epici, ma racconta fondamentalmente di un grande dramma che ha per protagonista Senua, costretta a diventare un'impavida guerriera ma tormentata da ombre interiori che ne dilaniano l'anima, tra paure, sensi di colpa, rimorsi e volontà di riscatto.

Il nuovo trailer effettua in cinque minuti un'approfondita panoramica degli eventi del primo capitolo, che risulta fondamentale per prepararsi al meglio all'arrivo del secondo.

Considerando che la storia dovrebbe proseguire dalla conclusione del primo, la visione di questo trailer è molto consigliata per chiunque voglia lanciarsi al day one all'interno di Senua's Saga: Hellblade 2, in arrivo il 21 maggio su PC e Xbox Series X|S.