Lies of P: il DLC uscirà nella seconda metà del 2024, conferma Neowiz

Il 2023 ha visto l'arrivo di alcuni interessanti soulslike e uno tra questi era Lies of P. Il gioco di ruolo d'azione di Neowiz, team coreano, ha ottenuto un buon livello di successo e un buon responso da critica e pubblico. Il finale del gioco suggerisce anche che vi è altro da scoprire per la saga e forse queste novità potrebbero essere presenti nel venturo DLC annunciato dal team. Ora, inoltre, scopriamo che tale contenuto aggiuntivo potrebbe essere in arrivo tra non troppo.

Il report finanziario di Neowiz segnala infatti che il DLC di Lies of P è previsto per la "seconda metà del 2024", insieme a svariati altri progetti come The Legend of Heores: Gagharv Trilogy, Cats & Soup Magic Recipe e Project IG.

La "seconda metà del 2024" è un periodo ampio, chiaramente, quindi non sappiamo esattamente quando potrebbe arrivare. Probabilmente molto dipende anche dalla magnitudo del DLC. Più grande è, più è probabile che richieda al team di Lies of P più tempo.