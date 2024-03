Lies of P, oltre 7 milioni di giocatori per il soulslike ispirato a Pinocchio

Lies of P, lo spettacolare soulslike ispirato a Pinocchio, ha superato quota 7 milioni di giocatori in tutto il mondo: lo ha annunciato con grande entusiasmo il publisher coreano Neowiz, che insieme a Round8 Studio sta già lavorando a un sequel.

È chiaro che il lancio di Lies of P al day one su Xbox Game Pass ha contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento di questi numeri, ma il gioco è stato ugualmente in grado di piazzare vendite tradizionali grazie alla sua eccellente qualità.

I voti della critica per Lies of P sono infatti stati ottimi, a conferma della bontà del lavoro svolto dal team di sviluppo coreano, capace di sorprendere grazie alla straordinaria direzione artistica e a una grande cura per le meccaniche.