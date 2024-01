Lies of P: il sequel sarà in Unreal Engine 5, stando a un annuncio lavorativo

Dopo il successo riscosso da Lies of P Neowiz non si sta di certo adagiando sugli allori, piuttosto ha già iniziato ad assumere personale per un nuovo gioco, che sembrerebbe trattarsi di un sequel del souls-like con Pinocchio che sfrutterà l'Unreal Engine 5 per offrire una "grafica di altissimo livello".

Sul sito ufficiale dello studio è stato pubblicato un annuncio per un addetto alla localizzazione per il "prossimo progetto di Lies of P", che sarà basato sull'ultima versione del motore grafico di Epic Games. Neowiz afferma che "mira a offrire una grafica di altissimo livello, un level design dettagliato e un'intensa esperienza d'azione".