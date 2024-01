Final Fantasy, tutti i piani di Square Enix per il 2024 nei saluti per il Nuovo Anno

Square Enix ha pubblicato un saluto di Nuovo Anno ai propri fan e ha parlato di quello che possiamo aspettarci da Final Fantasy in questo 2024.

Prima di tutto, Naoki Yoshida - noto come Yoshi-P e che ricopre il ruolo di produttore di Final Fantasy 16 e director e produttore di Final Fantasy 14 - ha affermato che il team del gioco d'azione è al lavoro sulla seconda espansione, per assicurarsi che sia pronta per i giocatori. Titolata Rising Tide, il DLC è in arrivo in primavera e non dovrebbero esserci ritardi, basandoci sulle parole di Yoshida.

"Tutti coloro che fanno parte della Creative Business Unit III, me compreso, continueranno a dare il massimo nello sviluppo dei giochi, con l'esperienza del giocatore sempre in prima linea nella nostra mente!", afferma inoltre Yoshida.

Per quanto riguarda invece Final Fantasy 14, Yoshida ha affermato che potremo scoprire qualcosa su Dawntrail - la prossima espansione - dopo il fan festival fissato per il 7 e l'8 gennaio. Precisamente, Yoshida afferma "vi porteremo tutti in una nuovissima avventura" in questa nuova espansione. Non è chiaro se intenda che possiamo aspettarci un'uscita a breve termine oppure se vi sarà un primo sguardo sul nuovo contenuto.