League of Legends, il cosplay di Ahri da nymphahri ci augura Buon Anno Nuovo

Matteo Donati, autore dello spettacolare scatto che vedete, ha commentato il post su Instagram facendo presente a nymphahri che il 2023 l'hanno chiuso molto bene, almeno dal punto di vista fotografico, e non possiamo che essere d'accordo.

La modella italiana, che nella sua interpretazione rende ancora una volta omaggio al celebre personaggio di League of Legends, il gioco più visto su Twitch questo novembre , a quanto pare ha passato periodi migliori e non vede l'ora che cominci un 2024 pieno di speranze .

Uno splendido cosplay di Ahri , la volpe a nove code di League of Legends , è il modo che nymphahri ha scelto per farci i suoi migliori auguri di Buon Anno Nuovo, pur condividendo un messaggio tutt'altro che entusiastico nei confronti del 2023.

Ahri mon amour

Come accennato, Ahri è senza dubbio il personaggio di riferimento di nymphahri, che non a caso ha deciso di utilizzare il nome dell'eroina di League of Legends sui social, senza dimenticare mai di omaggiarla con nuove, strepitose interpretazioni.

Vogliamo vederne qualcuna? Qui c'è Star Guardian Ahri a Lucca Comics & Games 2023, qui una versione di Ahri con tanto di code, mentre qui troviamo il tripudio di colori di Ahri Spirit Blossom.