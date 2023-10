League of Legends, il cosplay di Ahri da nymphahri ha anche le code

Ahri, la volpe a nove code di League of Legends, rivive nel magnifico cosplay realizzato da nymphahri, che per l'occasione ha costruito anche le iconiche code del personaggio. Insomma, ora non manca davvero nulla.

Tanto affascinante quanto letale, Ahri possiede un forte legame con la magia di Runeterra ed è in grado di plasmarla secondo il proprio volere, attaccando i suoi nemici quando meno se lo aspettano e divorando il loro spirito.

Peraltro è notizia di pochi giorni fa l'annuncio di Bandle Tale: A League of Legends Story, che andrà ad arricchire la serie di spin-off narrativi tratti dal titolo targato Riot Games.