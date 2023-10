GTA 6: presentazione vicina? Spunta una data, suggerita addirittura dalla Luna

Di ufficiale, su GTA 6, c'è praticamente solo il fatto che è stato menzionato come in arrivo e attualmente in sviluppo presso il team. Per il resto, Rockstar Games si è guardata bene da riferire dettagli sul gioco in lavorazione, il quale comunque è stato al centro di un enorme leak alcuni mesi fa.

L'analisi del messaggio di Rockstar Games

Il messaggio annuncia l'arrivo di alcuni contenuti in GTA Online dedicati al "festival lunare", e fin qui nulla di strano. Tuttavia, come riferito in precedenza, in molti hanno notato un particolare sulla parte sinistra dell'immagine, ovvero un "VI".



In verità, la scritta dietro i due personaggi è quella di Vinewood, il quartiere di Los Santos che corrisponde a Hollywood, ma il posizionamento delle lettere non poteva certo passare inosservato, e secondo alcuni sarebbe un chiaro riferimento.

Ma non è finita qui: visto che si parla di festival della Luna, qualcuno si è messo addirittura ad analizzare la fase lunare rappresentata nell'immagine, e ha scoperto che corrisponderebbe a quella del 3 ottobre 2023. La cosa ha fatto pensare che la presentazione di GTA 6 sia prevista per martedì 3 ottobre 2023.

Oltre alla questione della fase lunare, il ragionamento si baserebbe anche sull'insistenza di ottobre come mese ricorrente per questo genere di annunci da parte di Rockstar, oltre che come mese di lancio per vari capitoli della serie.



Dopo le prime disquisizioni sui possibili riferimenti a GTA 6 presenti nel messaggio relativo a GTA Online, le teorie sono andate subito oltre, andando ad analizzare gli indizi legati al mese di ottobre, o meglio del "RockOctober", considerando come il mese in questione sia considerato da sempre legato a novità per il team in questione.

A questo punto, attendiamo di vedere se ci possano essere novità nel corso della prossima settimana, consapevoli che anche tutta la ricostruzione dei fan è sostanzialmente una sorta di grande gioco di gruppo.