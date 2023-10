Starfield: l'esplorazione dei pianeti era originariamente più difficile e punitiva

In base a quanto riferito dal director Todd Howard, sembra che Starfield dovesse avere originariamente un sistema più complesso e punitivo per quanto riguarda l'esplorazione sui pianeti, con effetti di stato che potevano inficiare maggiormente le possibilità di sopravvivenza del protagonista.

Parlando al podcast dell'Academy of Interactive Arts and Science, Howard ha riferito che, in origine, Bethesda aveva studiato un sistema di gestione degli effetti della superficie dei pianeti in grado di offrire una sfida molto più difficile, ma successivamente ha deciso di stemperare un po' questi aspetti per rendere il tutto più fruibile da una maggiore quantità di utenti.

In maniera simile alla scelta fatta sull'intelligenza artificiale all'interno dei combattimenti tra navi spaziali, anche l'esplorazione dei pianeti è stata un po' stemperata in modo da venire incontro a un pubblico più ampio e rendere più agevole l'attraversamento dei vari mondi.