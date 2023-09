Starfield: Bethesda vuole supportarlo con update e contenuti per almeno 5 anni

Bethesda ha intenzione di mantenere Starfield attivo a lungo anche dopo il lancio, con Todd Howard ha riferire in un'intervista che l'idea al momento è di supportarlo per almeno 5 anni, in modo da mantenere la community attiva.

Durante il podcast "AIAS Game Maker's Notebook", il capo di Bethesda, Todd Howard, ha riferito qualcosa sulla longevità prevista per Starfield, che dovrebbe derivare dall'esperienza maturata con The Elder Scrolls V: Skyrim, gioco rimasto attivo regolarmente per 12 anni tra espansioni, aggiornamenti, mod e nuove versioni.

"Una cosa che abbiamo imparato dai nostri giochi precedenti come Skyrim e Fallout è che le persone vogliono giocarci per un periodo di tempo veramente lungo", ha spiegato Howard. "Dunque per quanto riguarda Starfield direi che l'intenzione è di renderlo un gioco da giocare a lungo".

Questo porterà a un'estensione ulteriore del titolo rispetto alle sue dimensioni già notevoli al lancio, grazie sia al supporto da parte degli sviluppatori che a quello della community attraverso le mod.