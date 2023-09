Fortnite: Epic Games aumenterà il prezzo dei V-Buck in ottobre

Epic Games ha intenzione di incrementare il prezzo dei V-Buck, la valuta in-game di Fortnite, a partire dal mese prossimo, con un aumento del valore della valuta in-game rispetto al denaro reale che avverrà a ottobre 2023 in diversi paesi, compresi Europa e USA.

Tale aumento varrà dunque anche in Italia, facente parte dei "paesi dell'Eurozona" che vedranno applicato l'aumento nel corso del mese di ottobre, come riferito da Epic Games, sulla base della nuova tabella pubblicata nel post ufficiale del team.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, gli incrementi sono evidenti per quanto riguarda i pacchetti di V-buck, modificati in base a "fattori economici come l'inflazione e la fluttuazione delle valute", come riferito da Epic Games.