Epic Games licenza quasi 900 dipendenti per ridurre i costi, riporta Bloomberg

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale da parte della compagnia, ma secondo il solito ben informato Jason Schreier sembra che Epic Games stia cercando di contenere i costi di gestione e abbia deciso per un sostanzioso taglio al personale di circa il 16% dell'intero organico, ovvero 870 dipendenti.

Continua ad essere un periodo di contrazione per quanto riguarda l'organico di molti team di sviluppo e publisher, con licenziamenti che ora toccano pesantemente anche Epic Games : in base a quanto riferito da Bloomberg, sarebbero quasi 900 i dipendenti costretti a lasciare la compagnia, in una manovra di ridimensionamento e contenimento dei costi.

Licenziamenti per ridurre i costi

Fortnite continua ad essere il gioco centrale di Epic Games

Questo avrebbe portato i manager a puntare a una manovra di ristrutturazione interna per risolvere la situazione economica considerata complicata, con margini di profitto decisamente più bassi di quanto era stato previsto per l'anno fiscale in corso.

Sembra secondo il giornalista di Bloomberg, Epic Games starebbe anche effettuando lo scorporo di due compagnie che aveva precedentemente acquisito, ovvero l'azienda specializzata in musica Bandcamp e Songtradr, per le quali starebbe cercando un acquirente, con la compagnia di marketing SuperAwesome che sarà separata per agire come entità indipendente.

