Epic Games Store, gioco gratis del 5 ottobre 2023 annunciato ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quale sarà il gioco gratis disponibile per gli utenti della piattaforma digitale a partire dal 5 ottobre 2023: Godlike Burger, l'avventura cartoonesca in cui ci verrà chiesto di preparare i migliori hamburger dell'universo.

Realizzato da Liquid Pug, Godlike Burger ci vedrà gestire un ristorante molto particolare nello spazio, meta fissa di viaggiatori di tutte le specie che però non sospettano quale destino potrebbe attenderli all'interno del tuo celebre locale.

Se infatti gli alieni arrivano a frotte durante il giorno per assaggiare i nostri deliziosi hamburger, starà a noi fare in modo che non possano andarsene e che finiscano invece nel nostro congelatore, succulenta materia prima da macinare per dar vita ai piatti più buoni della galassia.