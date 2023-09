PlayStation: finisce l'era di Jim Ryan tra successi e polemiche. E ora?

La notizia dell'abbandono di Jim Ryan dal ruolo di guida di Sony PlayStation ha colto tutti di sorpresa, non solo per il modo repentino in cui è arrivata ma anche perché non sembra avere palesi motivazioni esterne, visto l'andamento molto positivo della compagnia in questo periodo. Si può dire di tutto su "Jimbo", personaggio alquanto controverso e poco propenso a rimanere simpatico ai videogiocatori, ma non si può dubitare del fatto che abbia saputo far bene il suo lavoro, ovvero vendere PS5 e i suoi giochi, essenzialmente. La decisione di lasciare arriva dopo una sequela di risultati da record per Sony PlayStation e nel bel mezzo di una corsa forsennata al raggiungimento di un risultato che pareva quasi impossibile (25 milioni di PS5 vendute nell'anno fiscale in corso) e che ora è invece sorprendentemente a portata di mano, cosa che indubbiamente instilla un po' di mistero e dibattuto sulle possibili motivazioni di una mossa del genere.

Ma è probabile che la soluzione, come il rasoio di Occam, sia proprio la più semplice possibile. Ovvero che a 77 anni e un business in salute, Ryan abbia semplicemente deciso di andare in pensione e smettere di spostarsi tra Regno Unito, California e Giappone, come d'altra parte ha riferito lui stesso nella sua lettera di congedo. L'uscita di scena sarà effettiva a marzo 2024, quando il COO e CFO di Sony, Hiroki Totoki, prenderà il suo posto ad interim in attesa di trovare un sostituto adatto per guidare PlayStation. Nel frattempo, è probabile che Ryan abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e possa dunque concludere in bellezza il suo percorso trentennale in Sony. Si tratterà poi di vedere come avrà intenzione di proseguire la compagnia: se scegliere un personaggio più aperto alla comunicazione con pubblico e media, come poteva essere (in parte) Kaz Hirai o proseguire con i businessman tutti d'un pezzo, che guardano al sodo degli affari più che far parte integrante dell'immagine dell'azienda.