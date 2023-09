Marvel's Spider-Man 2, le prime recensioni hanno una data: ecco quando arriveranno

Da un post di Geoff Keighley possiamo dedurre che l'annuncio sulla data di pubblicazione delle prime recensioni di Marvel's Spider-Man 2 è ormai cosa pubblica, dunque ecco quanto arriveranno le prime valutazioni per il nuovo gioco Insomniac: il 16 ottobre 2023.

Come possiamo vedere nel messaggio riportato qui sotto, il noto giornalista e organizzatore dei The Game Awards ha scritto: "Sono in possesso di una versione completa di Marvel's Spider-Man 2 per PS5. L'embargo su recensioni e impressioni è fissato per lunedì 16 ottobre alle ore 10:00 AM EDT", che dovrebbero corrispondere alle ore 16:00 in Italia.

Per tale data, e in tale orario, potremo dunque vedere le prime recensioni di Marvel's Spider-Man 2 e, con ogni probabilità, anche la nostra sulle pagine di Multiplayer.it, salvo imprevisti.