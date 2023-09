Among Us VR annunciato per il visore PlayStation VR2 con un trailer

Among Us VR è stato annunciato per PlayStation VR2 con un trailer: il celebre titolo di Innersloth farà "presto" il proprio debutto sul visore per la realtà virtuale di PS5, sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Versione VR di un titolo che è stato capace di totalizzare 217 milioni di download, Among Us VR sarà disponibile su PSVR2 al prezzo di 9,99€ e includerà tutte le caratteristiche che hanno reso celebre l'esperienza, a cominciare naturalmente dalla sua formula multiplayer per 4-10 giocatori.