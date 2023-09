Marvel's Spider-Man 2, la storia finora

Tra un mese e torneremo a dondolarci tra i grattacieli di New York in Marvel's Spider-Man 2: ricapitoliamo la storia dei giochi usciti su PlayStation e PC...

Manca un mese all'uscita di Marvel's Spider-Man 2, uno dei sequel più attesi dell'anno. Sviluppata da Insomniac Games, la serie è cominciata su PlayStation 4 nel 2018 per poi essere portata su PlayStation 5 e PC con una versione rimasterizzata del gioco originale e con Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che rappresenta una via di mezzo tra un sequel e uno spin-off. Le due storie convergeranno nel gioco in uscita il 20 ottobre, sempre a firma Insomniac, e per il momento solo su PlayStation 5. È un buon momento per fare un breve ripasso della storia di Marvel's Spider-Man, casomai ve la foste scordata o non abbiate proprio intenzione di giocare i titoli precedenti.

Premessa Peter Parker in Marvel's Spider-Man Remastered "Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco," recitava il Dottor Strange in un film del Marvel Cinematic Universe, però sappiamo per certo che l'Uomo Ragno di Insomniac appartiene a un universo parallelo ai fumetti e al cinema, tant'è che compare brevemente nel recente lungometraggio Spider-Man: Across the Spider-verse sia come videogioco, nella camera di Ganke, sia come personaggio vero e proprio in un brevissimo cammeo nel quartier generale della Spider-Society. Quella di Insomniac è, insomma, una storia a sé stante che diverge in modo significativo dalle versioni più popolari dell'Uomo Ragno, come quello creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962, i film di Sam Raimi o quelli di Jon Watts. Nell'universo Insomniac, Peter Parker ha ottenuto i poteri già da otto anni e ha consolidato la sua fama di supereroe nella città di New York, tra molti sostenitori e agguerriti detrattori come J. Jonah Jameson, che si scaglia contro di lui quotidianamente col suo podcast. Anche in questo universo Peter ha perso prima i genitori e poi lo zio Ben: l'unico parente che gli è rimasto in vita è la zia May. All'inizio del gioco, Peter non vive più con zia May, ma in un piccolo appartamento, e sbarca il lunario lavorando sottopagato per il dottor Otto Octavius. A lavorare per il Daily Bugle, in questo universo, è la sua ex fidanzata Mary Jane Watson: i due si sono lasciati dopo una storia durata anni, ma sono rimasti amici, sebbene nutrano ancora sentimenti l'uno per l'altra. MJ è l'unica che conosce la vera identità di Spider-Man: Peter non ha rivelato il suo segreto neppure al suo migliore amico, Harry Osborn, che ha lasciato gli Stati Uniti per andare in vacanza in Europa e da allora non si è più fatto vivo. Sempre più isolato, Peter ha instaurato un rapporto di collaborazione e amicizia con la poliziotta Yuri Watanabe, che chiede spesso il suo aiuto quando la polizia non basta a risolvere i problemi della Grande Mela. E infatti il gioco del 2018 comincia proprio così...

Marvel's Spider-Man Spider-Man affronta Wilson Fisk, detto Kingpin La storia comincia con una retata alla Fisk Tower: la polizia sta finalmente cercando di arrestare Wilson Fisk, un importante uomo d'affari meglio noto nella malavita col soprannome Kingpin. Spider-Man accorre in aiuto degli uomini di Yuri Watanabe e scala il grattacielo nel tentativo di fermare Fisk prima che riesca a fuggire in elicottero: dopo un violentissimo scontro, l'Uomo Ragno riesce a catturare il criminale, che è stato una spina nel suo fianco per anni, e Fisk finisce in manette. Nonostante questo successo da supereroe, Peter Parker si barcamena ogni giorno tra mille difficoltà. Il lavoro come assistente del geniale scienziato Otto Octavius procede a singhiozzi e rende poco, mentre lui a malapena riesce a pagare l'affitto, finendo costretto ad accettare un aiuto economico da parte di zia May, che lavora come volontaria presso il FEAST: si tratta di un centro di accoglienza per senzatetto, istituito dal filantropo Martin Li. Un giorno, Octavius becca Peter mentre sta riparando il costume di Spider-Man, ma lui lo convince di essere solo un amico del supereroe e lo scienziato, per aiutarlo, gli procura un costume molto più sofisticato. Mary Jane Watson in una scena di Marvel's Spider-Man Il posto vacante di Kingpin nella criminalità di New York genera un tumulto e nella guerra tra bande emergono i Demoni, dei misteriosi scagnozzi mascherati che causano problemi in tutta la città. Spider-Man segue una pista fino a un'asta della collezione di Fisk, ma lì trova proprio Mary Jane che, pochi minuti prima, si era recata sul posto per un articolo del Bugle: ficcanasando nell'ufficio di Fisk, MJ trova un documento che menziona il Respiro del Diavolo e lo collega a Norman Osborn, padre di Harry e sindaco di New York. I Demoni irrompono nella mostra e, nonostante l'intervento di Spider-Man, riescono a prendere il documento dalle mani di MJ e a svignarsela. Nonostante si siano lasciati da qualche tempo per via dell'identità segreta di Peter, che lo faceva essere iperprotettivo nei confronti della ragazza, i due decidono di indagare insieme sul Respiro del Diavolo. Peter decide di parlarne con Li che, essendo un esperto di storia dell'arte, potrebbe aiutarlo a capire le origini dei Demoni e delle loro maschere, ma quello consiglia a Peter e MJ di starne fuori perché potrebbe essere una storia più grande di loro. Martin Li è il direttore del FEAST ma nasconde un segreto: è Mister Negative Nel frattempo, gli uomini della Oscorp Industries, la multinazionale cui fa capo il sindaco Osborn, si presentano nel laboratorio di Otto Octavius insieme a Norman per requisire parte della sua attrezzatura: sebbene il progetto di Octavius stia facendo passi avanti, Osborn intende tagliargli i fondi per costringerlo a tornare a lavorare per la Oscorp: i due avevano collaborato fino ad alcuni anni prima, ma poi Octavius se n'era andato in seguito ad alcuni problemi. Nonostante questo, Octavius - che soffre di una malattia neuromuscolare - decide di proseguire nella ricerca, e Peter si offre di aiutarlo anche se il vecchio e disilluso scienziato non potrà pagarlo. Come Spider-Man, Peter continua a sventare i crimini degli scagnozzi di Fisk - che comprendono il supercriminale Shocker - e dei Demoni con l'aiuto di un coraggioso poliziotto di nome Jefferson Davis che rischia la vita per difendere l'Uomo Ragno con un'azione particolarmente eroica. Il sindaco Osborn, che è in piena campagna elettorale, decide così di premiare l'agente Davis durante un comizio in città. Jefferson Davis è il padre di Miles Morales Alla cerimonia partecipano molti newyorkesi, compresi Peter e MJ, ma anche la moglie di Davis, Rio Morales, e il loro figlio adolescente Miles. Nel momento della premiazione irrompono sul posto i Demoni insieme al loro capo, che si scopre essere Martin Li in persona. Li possiede il potere di controllare l'energia negativa e di manipolare i pensieri delle sue vittime, assumendo una forma bianca e nera che gli vale il soprannome di Mister Negative. Gli uomini di Mister Negative si fanno esplodere sul palco per assassinare Osborn, che nel frattempo se l'è svignata di gran carriera, ma l'agente Davis si mette di mezzo per proteggere i presenti e resta ucciso nell'attentato. Al funale dell'agente Davis, Peter fa amicizia con Miles e, in seguito, lo invita a fare volontariato presso il FEAST per aiutarlo a distrarsi. Nel frattempo, il sindaco Osborn assume Silver Sablinova e i suoi mercenari della Sable International per proteggerlo e sbarazzarsi dei Demoni, mentre la guerra per il controllo di New York si inasprisce e coinvolge pure super tizi poco raccomandabili come l'indistruttibile criminale Tombstone. Octavius, intanto, è ossessionato dal suo progetto: intende vendicarsi di Osborn e continua a lavorarci senza testare sufficientemente l'impianto di controllo neurale delle protesti tentacolari che ha costruito. Il mite Otto Octavius è il mentore di Peter Peter e MJ indagano sul Respiro del Diavolo e scoprono che si tratta di un'arma biologica che Osborn ha creato inavvertitamente mentre cercava una cura per la malattia della moglie: Li intende rubarlo per vendicarsi di Osborn, facendolo esplodere come una bomba chimica nella Grand Central Station. Spider-Man riesce a impedirglielo con l'aiuto di MJ, e lo sconfigge in una difficile battaglia, facendolo finire al Raft, una prigione per super criminali. Quando sembra che le cose si stiano mettendo per il verso giusto, Octavius - che si è montato quattro tentacoli meccanici sulla schiena e si fa chiamare Dottor Octopus - irrompe al Raft e libera non solo Mister Negative, ma anche alcuni vecchi nemici di Spider-Man: Electro, Rhino, Vulture e Scorpion. Mentre i piani di Octavius causano un'evasione di massa da Ryker's Island, che riversa nelle strade di New York centinaia di detenuti, Peter si ritrova a inseguire i Sinistri Sei per la città, che piomba definitivamente nel caos quando Doc Ock e gli altri rilasciano il Respiro del Diavolo a Times Square, infettando i civili presenti, inclusa zia May. Norman Osborn è il sindaco di New York e il padre del migliore amico di Peter Il sindaco Osborn dichiara la legge marziale e affida ai mercenari di Silver Sable il controllo della città, moltiplicando i nemici che l'Uomo Ragno deve affrontare. Mary Jane decide così di aiutare Peter e si infiltra nell'attico di Osborn in cerca di indizi: lì scopre che suo figlio Harry, che lei e Peter credevano in Europa, in realtà è ricoverato da qualche parte, e che Norman stava lavorando al Respiro del Diavolo proprio per curare il ragazzo e sua moglie, la quale però è decedeuta prima che riuscisse a trovare una soluzione. Nel laboratorio segreto di Osborn, MJ apprende anche che è stato proprio il Respiro del Diavolo a conferire i poteri di Mister Negative a Martin Li quando era solo un bambino, e che manifestandoli Li avrebbe ucciso i propri genitori sotto gli occhi di Osborn e Octavius. Appresa la verità, Peter si allea con Sable per recuperare la cura per il Respiro del Diavolo e poi sconfigge Mister Negative in battaglia, ma Octavius sopraggiunge all'ultimo momento, rapisce Osborn e, dopo aver tramortito Spider-Man, porta via il sindaco e la cura. Peter fabbrica quindi un nuovo costume corazzato e raggiunge Doc Ock in cima alla Oscorp Tower, dove scopre che Octavius aveva capito fin dall'inizio che Spider-Man era proprio lui. Nello scontro che segue, Peter riesce a sconfiggere il suo ex mentore, a salvare Osborn e a recuperare la cura, lasciando Octavius alla polizia. Scorpion è solo uno dei Sinistri Sei che Spider-Man deve affrontare Purtroppo, però, non c'è più tempo. Peter deve decidere se guarire zia May con la dose a disposizione, o se sacrificarla perché gli scienziati che ha salvato in precedenza dalle grinfie dei suoi nemici possano sintetizzare una cura per tutti gli abitanti. Zia May rivela così di aver sempre saputo che suo nipote era l'Uomo Ragno ed elogiandolo per il suo coraggio, prima di morire, lo convince a fare la cosa più giusta. Tre mesi dopo, Silver Sable e i suoi mercenari hanno lasciato la città; Peter e MJ si sono rimessi insieme e Miles, essendo stato morso da un ragno che MJ si è inavvertitamente portata dietro dal laboratorio segreto di Osborn, rivela a Peter di aver ottenuto i suoi stessi poteri. In una scena dopo i titoli di coda, Norman Osborn - che si è dimesso da sindaco della Grande Mela - si reca nel laboratorio segreto dove suo figlio Harry è sempre stato nascosto, in una vasca di contenimento corazzata, in cui una sostanza nera, simile a una ragnatela viscosa, lo starebbe curando dalla sua malattia.

La città che non dorme mai Spider-Man e Black Cat hanno avuto una storia L'espansione di Marvel's Spider-Man intitolata La città che non dorme mai si divide in tre parti: La rapina, Territori contesi e Silver Lining. La storia comincia con La rapina, poco dopo la fine della campagna originale. Mary Jane sta lavorando a un articolo sul Maggia, che sta cercando di colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Kingpin e dei Demoni. Le sue indagini la conducono alla Maria, un dipinto appartenuto a una delle famiglie del Maggia, che adesso se lo vuole riprendere dal museo in cui è esposto. Spider-Man si presenta sul posto e ci trova la Gatta Nera, una super ladra di appartamenti con cui ha avuto una complicata relazione sentimentale qualche anno prima. La Gatta Nera - all'anagrafe, Felicia Hardy - rivela di essere stata precettata da Hammerhead, uno dei capi del Maggia, per rubare quattro chiavette USB, e che una di esse è nascosta proprio nel dipinto. Spider-Man scopre che Felicia non conosce i contenuti delle chiavette USB, e che è costretta a commettere questi furti perché Hammerhead tiene in ostaggio suo figlio... Una rivelazione che manda Peter nel panico, dato che il padre potrebbe essere proprio lui! Nell'espansione La città che non dorme mai Spider-Man deve vedersela con la Maggia Mentre Peter insegue Black Cat per tutta New York - e si fa manipolare pure dal presunto padare di Felicia, un leggendario furfante che nessuno è mai riuscito ad arrestare - Mary Jane indaga sulla storia delle chiavette e scopre che servono a localizzare le ricchezze che le famiglie del Maggia hanno nascosto per evitare una guerra senza quartiere. Ora, però, Hammerhead vuole riprendersi tutto, e con gli interessi. Finalmente, Spider-Man affronta Black Cat e accetta di aiutarla a salvare suo figlio che, secondo lei, sarebbe prigioniero in un porto sul fiume Hudson. Insieme, i due sconfiggono gli uomini del Maggia a guardia dei container, ma Spider-Man scopre in uno di essi un intero armamentario della Sable International, presumibilmente requisito dalla polizia dopo la crisi del Respiro del Diavolo e le dimissioni di Osborn. Non solo: Peter scopre anche che non esiste nessun bambino, e che Felicia ha preso per sé tutte le chiavette, consegnando ad Hammerhead dei falsi. Black Cat si dilegua prima che Peter possa avvertirla che il criminale è a conoscenza dell'inganno e che pertanto le ha teso una trappola, così Felicia perde apparentemente la vita nell'esplosione del suo appartamento. Scoprirete il destino di Yuri Watanabe in Marvel's Spider-Man 2 La storia prosegue qualche giorno dopo in Territori contesi. Le famiglie del Maggia ormai si danno battaglia per le strade di New York, avendo unito le forze contro gli uomini di Hammerhead, che possono contare sulla tecnologia Sable International. Yuri Watanabe si infiltra in una base del criminale insieme a una squadra SWAT, ma sopravvive solo grazie all'intervento di Spider-Man. I suoi uomini, invece, restano uccisi nel conflitto a fuoco, il ché la ferisce nel profondo. In seguito, Spider-Man scopre che Hammerhead intende rapire gli altri capi del Maggia per giustiziarli e assumere il controllo della criminalità grazie al fantomatico Progetto Olympus. Nonostante i suoi sforzi e quelli della polizia, Hammerhead riesce a catturare i suoi rivali: Peter raggiunge il nascondiglio in cui vuole assassinarli e affronta il nemico, apprendendo che il Progetto Olympus è un'armatura potenziata che lo rende quasi inarrestabile. Alla fine Peter riesce a sconfiggere Hammerhead, ma Yuri irrompe sulla scena e gli spara in testa per vendicare i colleghi uccisi, gettando alle ortiche la sua carriera in polizia. Nella scena dopo i titoli di coda, Hammerhead si sveglia sull'ambulanza in cui i suoi uomini, travestiti da paramedici, lo hanno portato via. Silver Sable torna più agguerrita che mai in Silver Lining Nell'ultimo capitolo dell'espansione DLC, Silver Lining, Spider-Man e Mary Jane scoprono che Hammerhead è ancora vivo e che sta costruendo un esercito di super criminali con la tecnologia della Sable International. Silver Sable torna a New York proprio per rimettere le mani sulla refurtiva e stringe una temporanea alleanza con Spider-Man. Nonostante questo, Sable cade in una trappola di Hammerhead, e si salva solo grazie all'intervento del nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere. Hammerhead è diventato un massiccio cyborg che mette i due in difficoltà e quasi uccide Spider-Man, che però viene salvato all'ultimo momento nientepopodimeno che da Black Cat, in realtà sopravvissuta all'esplosione del suo appartamento. Prima di scomparire nuovamente, Felicia consegna a Peter una delle chiavette USB che contiene alcune informazioni utili a sconfiggere Hammerhead. Purtroppo il criminale riesce a rapire Sable, ma Spider-Man localizza il covo di Hammerhead, salva la donna e sconfigge gli scagnozzi del Maggia, scoprendo anche il punto debole del loro capo: il calore. Così, Silver Sable lo conduce al quartier generale invisibile della Sable International, stazionato lungo il fiume Hudson, dove Peter regola un cannone laser appena in tempo per lo scontro finale: Hammerhead li attacca direttamente sul posto, ma dopo un lungo combattimento Peter e Sable riescono a sconfiggerlo una volta per tutte. Nella scena dopo i titoli di coda, Peter comincia finalmente ad addestrare Miles nel suo ruolo di nuovo Spider-Man.