Sand Land, trailer della storia dal TGS 2023 per il tie-in del manga di Akira Toriyama

L'abbiamo provato!

Abbiamo provato Sand Land in occasione della Gamescom 2023, ritrovando nel gioco l'umorismo tipico dell'autore giapponese e le atmosfere a cui ci ha abituato nel corso degli anni, sebbene ovviamente l'impianto vada verificato.

Ambientato in un mondo post-apocalittico ricoperto dalla sabbia, in cui l'acqua è diventata la risorsa più preziosa in assoluto, Sand Land racconterà di un'inedita amicizia fra il principe dell'inferno e un attempato ex militare che collaborano al ritrovamento di una fonte che potrebbe salvare tantissime persone.